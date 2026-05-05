Câmeras de segurança mostram assalto em prédio no bairro Cidade Baixa; veja vídeo

Câmeras de segurança do condomínio alvo de um assalto na segunda-feira (4) no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, registram parte da ação criminosa. As imagens também foram disponibilizadas à Polícia Civil, que investiga o caso. Na ocorrência, três assaltantes renderam o pai da proprietária de um apartamento e o obrigaram a ir até o imóvel, onde mais três prestadores de serviços também foram rendidos e amarrados.

Pelas imagens gravadas, três homens em um veículo Corsa de cor branca ingressam no estacionamento do prédio às 10h31min. A suspeita é que eles possuíam um controle remoto do portão. O trio encapuzado desembarca do carro e permanece alguns minutos junto a uma entrada que dá acesso ao prédio pelo estacionamento.

Às 10h34min, os assaltantes rendem o pai da proprietária de um imóvel do nono andar, que passava por reforma, e um prestador de serviço. Pelo menos um dos assaltantes porta um revólver.

Câmeras registraram chegada dos criminosos no local. Câmera de segurança / Reprodução

Segundo o relato das vítimas à Brigada Militar, os criminosos renderam o pai da proprietária e três trabalhadores que realizavam serviços de montagem de móveis. Eles foram amarrados e coagidos a fazer transações Pix. Além disso, foram roubados telefones celulares, relógios e documentos.

Nas imagens, ficou registrado que o trio saiu de dentro do prédio às 10h59min, quando embarca no veículo Corsa de cor branca. É possível observar que, ao manobrarem o carro no estacionamento, eles batem em uma estrutura e perdem o para-choque, que é recolhido por um dos assaltantes.

Edifício onde aconteceu o assalto. Paulo Rocha / Agencia RBS

Polícia faz buscas

Conforme o delegado responsável pela investigação do caso, ainda não está claro se o trio tinha como objetivo assaltar este apartamento especificamente.

— Essa é uma das coisas que a gente vai procurar saber a respeito, se seria ou não seria esse apartamento, talvez fosse outro. Talvez tenham ido no apartamento errado — diz o delegado Ajaribe Rocha Pinto, titular da 10ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre.