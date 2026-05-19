Segurança

Venâncio Aires
Notícia

Áudios revelam criminosos monitorando viaturas: “Quem vê a polícia, avisa na hora”; ouça

Dez pessoas foram indiciados por integrarem grupo criminoso que trocava informações em grupos de mensagem 

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS