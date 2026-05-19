Áudios revelam criminosos monitorando viaturas: “Quem vê a polícia, avisa na hora”; ouça

Uma série de áudios revela rede de comunicação entre criminosos para informar o passo a passo de policiais civis em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O monitoramento de viaturas, incluindo as não identificadas, e a localização dos agentes era feito para facilitar a venda de drogas no município.

O grupo foi alvo da Operação Contra-Ataque, realizada no último dia 12, com seis prisões. A Polícia Civil concluiu a investigação nesta terça-feira (19) com o indiciamento de 10 pessoas por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

Os áudios enviados pelos membros da organização foram extraídos de um grupo, num aplicativo de troca de mensagens. Ali, os criminosos repassavam informações sobre a movimentação de policiais para, assim, evitar abordagens. Ouça os áudios acima

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Áudios

Em um dos recados, um homem diz ter avistado duas viaturas:

— Caminhonete agora passou no mesmo sentido do Corola.

Em outra mensagem, um membro atualiza a localização dos policiais:

— Eles vão ficar um pouco na delegacia, mas vão atormentar ali.

Os membros pediam agilidade na troca de informações. Uma das mensagens reforça que as atualizações ocorressem de forma instantânea.

— Quem vê a polícia, avisa na hora no grupo, não espera muito tempo pra avisar.

Conforme o delegado Guilherme Dill, titular da delegacia de Venâncio Aires, os criminosos passavam em frente às delegacias de forma constante para conseguir coletar informações.