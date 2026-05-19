Áudios revelam criminosos monitorando viaturas: “Quem vê a polícia, avisa na hora”; ouça

Uma série de áudios revela rede de comunicação entre criminosos para informar o passo a passo de policiais civis em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O monitoramento de viaturas, incluindo as não identificadas, e a localização dos agentes era feito para facilitar a venda de drogas no município.
O grupo foi alvo da Operação Contra-Ataque, realizada no último dia 12, com seis prisões. A Polícia Civil concluiu a investigação nesta terça-feira (19) com o indiciamento de 10 pessoas por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.
Os áudios enviados pelos membros da organização foram extraídos de um grupo, num aplicativo de troca de mensagens. Ali, os criminosos repassavam informações sobre a movimentação de policiais para, assim, evitar abordagens. Ouça os áudios acima
Áudios
Em um dos recados, um homem diz ter avistado duas viaturas:
— Caminhonete agora passou no mesmo sentido do Corola.
Em outra mensagem, um membro atualiza a localização dos policiais:
— Eles vão ficar um pouco na delegacia, mas vão atormentar ali.
Os membros pediam agilidade na troca de informações. Uma das mensagens reforça que as atualizações ocorressem de forma instantânea.
— Quem vê a polícia, avisa na hora no grupo, não espera muito tempo pra avisar.
Conforme o delegado Guilherme Dill, titular da delegacia de Venâncio Aires, os criminosos passavam em frente às delegacias de forma constante para conseguir coletar informações.
Dos 10 indiciados, nove foram presos temporariamente. Quatro deles tiveram a prisão convertida em preventiva. Os demais, irão responder em liberdade.