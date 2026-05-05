Ataque a tiros em escola mata duas servidoras e deixa dois feridos no Acre

Incidente ocorreu na tarde desta terça-feira no Instituto São José, em Rio Branco. Google Maps / Reprodução

Um ataque a tiros em uma escola do Acre deixou duas servidoras mortas e outras duas pessoas feridas nesta terça-feira (5). De acordo com o g1, o incidente ocorreu no Instituto São José, em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O governo do Acre confirmou que um adolescente de 13 anos assumiu a autoria dos disparos e está sob custódia do Estado, junto com a arma. O responsável legal pelo menor, proprietário da arma, também está detido. O governo informou ainda que as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino estarão suspensas por três dias (veja a íntegra da nota abaixo).

O comandante do Bope, coronel Felipe Russo, disse à Rede Amazônica Acre que as duas vítimas fatais são inspetoras de colégio e que nenhum aluno foi ferido gravemente. A corporação também informou que outros estudantes que supostamente sabiam do plano foram identificados pela Polícia Militar.

— Um aluno foi atingido na perna. Um adulto também ficou ferido. Infelizmente, tivemos duas funcionárias que estão em óbito. A informação é que um aluno de 13 anos pegou a arma no padrasto, veio e fez esses disparos. Os disparos ocorreram em um corredor que dá acesso à sala da diretora. Ele não teve acesso às salas de aulas — confirmou o coronel.

Ainda segundo o g1, as vítimas foram identificadas como Alzenir Pereira e Raquel Sales Feitosa. Os feridos – uma funcionária e um aluno – foram encaminhados ao pronto-socorro.

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre também lamentou, por meio de nota, a tragédia ocorrida na instituição e ressaltou a necessidade de proteção à imagem e aos dados das crianças e adolescentes envolvidos no caso, em estrita conformidade com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e demais normas vigentes (veja a íntegra abaixo).

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento às vítimas. Equipes das polícias Militar e Civil, incluindo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além do Instituto Médico Legal (IML), também estiveram no local.

Nota do governo do Acre

O governo do Acre vem a público confirmar a ocorrência do início da tarde desta terça-feira, 5, no colégio Instituto São José, em Rio Branco, onde quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, entre elas, três funcionárias e um aluno. Duas funcionárias morreram no local e as demais vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, um menor de 13 anos foi identificado, assumiu a autoria dos disparos e já se encontra sob a custódia do Estado, juntamente com a arma. O responsável legal pelo menor, que também proprietário da arma de fogo está detido.

As circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas, e a Polícia Civil do Acre já instaurou procedimento investigativo para esclarecer a motivação, a dinâmica da ocorrência e eventuais responsabilidades. As forças de segurança seguem atuando de forma integrada para garantir a elucidação completa do caso.

O governo reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, inclusive com o acompanhamento das vítimas, que receberam atendimento imediato e seguem assistidas pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Diante da tragédia, o Estado manifesta profunda solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade escolar do Instituto São José e a todos os profissionais da educação impactados por este episódio. Também informa que está mobilizando equipes de apoio psicossocial para oferecer suporte aos alunos, professores e demais envolvidos.

Como protocolo de segurança escolar da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino estarão suspensas por três dias.

Nota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) manifesta seu mais profundo pesar diante da tragédia ocorrida em Rio Branco, nesta terça-feira, 5 de maio.

Em virtude da natureza do ocorrido e do envolvimento de crianças e adolescentes, o Poder Judiciário ressalta a necessidade de rigorosa observância à proteção da imagem e dos dados, em estrita conformidade com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e demais normas vigentes.

Neste momento de luto, o Judiciário acreano solidariza-se com as famílias impactadas por este episódio devastador, reconhecendo que o sofrimento alcança toda a nossa sociedade. Unimo-nos à comunidade acreana em respeito diante desta dor incomensurável.