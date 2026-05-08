Segurança

Duas vidas
Notícia

Assassinato em estação do trensurb foi encontro trágico entre dois adolescentes com trajetórias opostas

Daniel, estudante e trabalhador, foi morto em assalto. Suspeito tem quase a mesma idade e vida marcada por atos infracionais

Humberto Trezzi

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