Segurança

Mistério no Litoral
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Assassinato de idoso e símbolo pintado com sangue em casa sem sinais de arrombamento intrigam polícia em Osório

Falsa pista não é descartada pela investigação, que apura histórico de convivência da vítima José Alcides Boeira da Silva, 67 anos, e aguarda retorno de laudos periciais

Pâmela Rubin Matge

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