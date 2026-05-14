Assalto a revenda de carros faz funcionários e clientes reféns em Porto Alegre

Funcionários de uma loja de veículos foram feitos reféns durante um assalto no final da tarde desta quinta-feira (14), na zona norte de Porto Alegre. O caso ocorreu por volta das 17h30min, na Avenida Nilo Peçanha, na Vila Jardim.

Conforme a Brigada Militar, dois homens armados invadiram uma revenda de veículos, renderam funcionários e clientes que estavam no local e roubaram diversos pertences. Na sequência, fugiram em um Ford Ka. Ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu na JP7 Motors, revenda localizada junto a um complexo de estabelecimentos comerciais na Avenida Nilo Peçanha. A proprietária da loja não quis se manifestar sobre o ocorrido.

Equipes da BM realizaram buscas na região. Dois celulares roubados durante a ação foram recuperados no bairro Mário Quintana, também na Zona Norte.