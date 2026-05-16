Após sequência de furtos de fios em bairros de Porto Alegre, BM concentra policiamento durante a madrugada

Suspeitos abrem caixas instaladas nas calçadas para retirar os fios. Arquivo de moradores / Divulgação

Após a sequência de relatos de furtos de fios e cabos em bairros como Petrópolis e Jardim Botânico, em Porto Alegre, a Brigada Militar (BM) afirma que passou a concentrar o patrulhamento nas regiões durante a noite e a madrugada, horários apontados pela corporação como os de maior incidência desse tipo de crime.

A manifestação da BM ocorre após reportagem publicada por Zero Hora na quarta-feira (13) mostrar a preocupação de moradores com a repetição dos casos nas últimas semanas. Na matéria, moradores relataram furtos frequentes de cabos de energia e internet, interrupções de serviços, prejuízos financeiros e sensação de insegurança, principalmente durante a madrugada.

O capitão Martins Lacerda, do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), afirmou que a corporação já monitorava o crescimento desse tipo de crime antes das reclamações feitas por moradores. Segundo ele, os dados analisados pela BM apontam que Petrópolis e Jardim Botânico concentram, atualmente, a maior incidência de furtos de fios na área atendida pela 3ª Companhia do batalhão.

A Brigada Militar não divulgou números de ocorrências registradas nos bairros porque, segundo a corporação, há investigações e análises em andamento em conjunto com a Polícia Civil, especialmente sobre receptação e identificação de suspeitos, e disse que algumas ações não poderiam ser detalhadas neste momento.

— Nós sabemos que houve um aumento desses casos, principalmente furtos de fios e cabos aqui na região. Hoje, o problema se concentra nesses dois bairros — afirmou o oficial.

Patrulhamento direcionado

A BM afirma que a atuação envolve abordagens qualificadas, identificação de suspeitos reincidentes e integração com a Polícia Civil.

Segundo Lacerda, uma guarnição foi separada especificamente para atuar no combate a esse tipo de delito, embora outras viaturas do batalhão também deem apoio nas operações.

— Antes mesmo da reportagem, nós já vínhamos nos preocupando com isso. Hoje mesmo nós temos essa patrulha na rua e ela vai permanecer o tempo que for necessário — afirmou.

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BM aponta reincidência entre presos

Um levantamento da BM aponta que 31 pessoas foram presas em flagrante por furtos de fios e cabos na área do 11º BPM entre maio de 2025 e maio deste ano. Desse total, 12 já haviam sido presos outras vezes pela corporação por furtos e outros crimes patrimoniais.

Segundo o capitão Martins Lacerda, um dos suspeitos já foi preso 10 vezes pela Brigada Militar somente por furtos qualificados. Outro homem, conforme a corporação, já respondeu nove vezes por furtos qualificados, sendo quatro deles relacionados especificamente a furtos de fios e cabos.

O oficial reconhece que há dificuldades para combater esse tipo de crime, principalmente porque os furtos costumam ocorrer durante a madrugada e em locais com pouco movimento. Em muitos casos, os moradores só percebem o crime horas depois, quando chegam ao trabalho ou identificam falta de energia elétrica.

Além disso, segundo a BM, a comprovação da origem do material apreendido também dificulta prisões em flagrante:

— Muitas vezes nós abordamos alguém com um pedaço de fio, mas não conseguimos comprovar de onde aquele material saiu. Isso dificulta a caracterização do flagrante.

O capitão também afirmou que muitos suspeitos presos acabam liberados após audiência de custódia:

— Dessas prisões, nosso levantamento atual é que apenas três permanecem presos — disse.

De acordo com a Brigada Militar, operações realizadas nos últimos meses fecharam pontos de receptação de fios furtados, inclusive fora da área do 11º BPM.