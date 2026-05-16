Segurança

Problema recorrente
Notícia

Após sequência de furtos de fios em bairros de Porto Alegre, BM concentra policiamento durante a madrugada

Petrópolis e Jardim Botânico têm mais registros desse tipo de crime. Corporação aponta reincidência entre suspeitos presos

Airton Lemos

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