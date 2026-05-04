Adolescente é morto durante assalto em Canoas; suspeito havia deixado Fase dias antes

Um adolescente de 17 anos foi morto durante assalto na passarela da Estação Fátima, em Canoas, na Região Metropolitana. O crime, que aconteceu no sábado (2), é investigado como latrocínio — roubo com morte.
A Polícia Civil não divulgou o nome da vítima, mas a reportagem apurou que se trata de Daniel Thiesen Pinheiro.
O suspeito do crime é um adolescente de 16 anos, que foi apreendido no mesmo dia. Segundo a polícia, ele já tem antecedentes criminais e havia deixado a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) no dia anterior ao crime. Em nota, a Fase afirmou que o suspeitou deixou a instituição no dia 29 de abril. Leia íntegra da nota ao final desta reportagem.
A vítima era estudante do Instituto Federal de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Aos finais de semana, ele voltava para casa, em Canoas. A mãe costumava encontrá-lo na estação.
Segundo a Polícia Civil, o estudante voltava para casa acompanhado de sua mãe. Ele foi abordado pelo outro adolescente, de 16 anos, que estava com a sua namorada.
Ele teria resistido em entregar o celular, quando acabou atingido por golpes de canivete no pescoço. Ele foi encaminhado ao hospital, mas morreu após dar entrada na instituição.
— A pretensão inicial dele podia ser o celular naquele momento, mas ele aceitava naturalmente, para que ele pudesse ficar com o celular, que ele tivesse que matar — afirmou o delegado de Canoas, Marcos Guns.
Leia nota da Fase na íntegra:
"A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) informa que o desligamento do adolescente do sistema socioeducativo ocorreu por decisão do Poder Judiciário no dia 29 de abril, quando foi encaminhado para acolhimento institucional no município de Canoas, não estando mais sob responsabilidade da Fase a partir dessa data."