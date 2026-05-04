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Adolescente é morto durante assalto em Canoas; suspeito havia deixado Fase dias antes

Crime aconteceu enquanto Daniel Thiesen Pinheiro voltava para casa com a mãe; ele foi atingido por golpes de canivete

Guilherme Milman

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