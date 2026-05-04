Adolescente é morto durante assalto em Canoas; suspeito havia deixado Fase dias antes

Um adolescente de 17 anos foi morto durante assalto na passarela da Estação Fátima, em Canoas, na Região Metropolitana. O crime, que aconteceu no sábado (2), é investigado como latrocínio — roubo com morte.

A Polícia Civil não divulgou o nome da vítima, mas a reportagem apurou que se trata de Daniel Thiesen Pinheiro.

O suspeito do crime é um adolescente de 16 anos, que foi apreendido no mesmo dia. Segundo a polícia, ele já tem antecedentes criminais e havia deixado a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) no dia anterior ao crime. Em nota, a Fase afirmou que o suspeitou deixou a instituição no dia 29 de abril. Leia íntegra da nota ao final desta reportagem.

A vítima era estudante do Instituto Federal de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Aos finais de semana, ele voltava para casa, em Canoas. A mãe costumava encontrá-lo na estação.

Segundo a Polícia Civil, o estudante voltava para casa acompanhado de sua mãe. Ele foi abordado pelo outro adolescente, de 16 anos, que estava com a sua namorada.

Ele teria resistido em entregar o celular, quando acabou atingido por golpes de canivete no pescoço. Ele foi encaminhado ao hospital, mas morreu após dar entrada na instituição.

— A pretensão inicial dele podia ser o celular naquele momento, mas ele aceitava naturalmente, para que ele pudesse ficar com o celular, que ele tivesse que matar — afirmou o delegado de Canoas, Marcos Guns.

Leia nota da Fase na íntegra: