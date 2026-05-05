Adolescente é apreendido após matar padrasto a facadas em São Francisco de Assis

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (5), suspeito de matar o padrasto em São Francisco de Assis, na Fronteira Oeste. O crime aconteceu na Rua Expedicionário, no centro da cidade.

De acordo com as informações, o padrasto, de 48 anos, foi esfaqueada dentro de casa por volta das 4h desta terça. O ataque provocou ferimentos no peito.

O nome da vítima não foi divulgado para não identificar o adolescente, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital em Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no início desta manhã.

Testemunhas relataram à polícia que havia desavenças entre o enteado e o padrasto, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida.