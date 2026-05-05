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Adolescente é apreendido após matar padrasto a facadas em São Francisco de Assis

Crime ocorreu durante a madrugada desta terça-feira; vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital em Santa Maria

Tayline Manganeli

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