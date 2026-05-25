Adolescente de 16 anos morre após ser esfaqueado durante discussão em Santa Maria

Um adolescente de 16 anos morreu após ser ferido com golpes de faca na noite deste domingo (24), em Santa Maria, na região central do Estado. O caso aconteceu na Rua Rio Jacuí, no bairro Nova Santa Marta.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Atendimento Municipal.

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O principal suspeito do crime é o cunhado da vítima, um jovem de 21 anos, que não aceitava o relacionamento da irmã, de 13 anos, com o adolescente.

Os dois teriam discutido quando o adolescente foi buscar a namorada, por volta das 21h30min. A vítima estava com o irmão, de 15 anos, que foi baleado. Um outro homem disparou contra ele. Ainda não sabe qual é a relação desse segundo suspeito com os demais envolvidos.

Após o crime, o suspeito não foi localizado pelas equipes policiais.

O adolescente baleado foi encaminhado ao Hospital Universitário de Santa Maria, onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.