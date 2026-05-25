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Adolescente de 16 anos morre após ser esfaqueado durante discussão em Santa Maria

Suspeito do crime seria o cunhado da vítima, que não aceitava o relacionamento da irmã, de 13 anos

Tayline Manganeli

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