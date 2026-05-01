Adolescente de 16 anos é morto a tiros na zona leste de Porto Alegre

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (1º) no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste da Capital. O crime aconteceu por volta da 1h30min na Rua da Comunidade, acesso D.

Conforme a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Christyan Arthur Cardoso Goulart. Testemunhas relataram que o viram com um outro homem e logo depois ouviram um disparo.

O adolescente chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. De acordo com o delegado Leandro Bodoia, o caso é tratado inicialmente como homicídio doloso.