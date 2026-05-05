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Adolescente de 16 anos apreendido por morte de estudante em estação da Trensurb tem 11 passagens pela polícia

Ele é suspeito de infração análoga ao crime de latrocínio, pois teria tentado roubar celular da vítima

Paulo Rocha

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