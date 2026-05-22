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"Acordava cedo, tomava um chimarrão e ia todo domingo à missa", diz filha de idoso morto em Osório 

Corpo foi encontrado na manhã de 13 de maio, na casa onde a vítima morava e ao lado de um armário com um símbolo pintado com sangue. Caso segue em investigação; ninguém foi preso até o momento

Pâmela Rubin Matge

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