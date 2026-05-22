"Acordava cedo, tomava um chimarrão e ia todo domingo à missa", diz filha de idoso morto em Osório 

José Alcides Boeira da Silva, 67 anos, era pai de três filhas e, segundo a polícia, não tinha desavenças. Arquivo pessoal / Divulgação

Na cidade de 48 mil habitantes, o assunto segue rodeado de mistério e incredulidade: por quem e por que José Alcides Boeira da Silva, 67 anos, foi morto de maneira tão cruel?

O comentário é tema recorrente na padaria e no bar que ele frequentava e entre a vizinhança. O idoso foi encontrado sem vida na casa onde morava, em Osório, no Litoral Norte, na manhã de 13 de maio. Ao lado do corpo, um símbolo pintado com sangue em um armário da cozinha. Segundo a perícia, ele foi atingido com pelo menos três golpes na cabeça desferidos com um objeto contundente.

— Quando soubemos da morte, foi um choque para todo mundo na cidade — diz o advogado Cézar Dalpiaz, 57 anos, conhecido do idoso.

A investigação segue em curso, e ninguém foi preso até o momento. A Vara Criminal de Osório informou, na quinta-feira (21), que o caso tramita em segredo de Justiça. A polícia afirma que a vítima não tinha antecedentes criminais, tampouco desavenças conhecidas.

— Era nosso amigo. Ajudou na reforma da nossa casa durante dois anos. Nunca teve qualquer desentendimento. Uma pessoa boa, tranquila. O que aconteceu foi muito triste. Não dá para entender — relata a aposentada Rosângela Fonseca de Quadros, 62 anos.

Vida pacata e discreta

Cordial, trabalhador e reservado, José Alcides era natural de Palmares do Sul. Ao sair da cidade natal, ainda na juventude, rumou para o município de Mostardas, junto da família. O pai trabalhava na construção civil. Pouco tempo depois, o filho já seguia a mesma profissão. Nas décadas seguintes, consagrou-se um exímio mestre de obras.

Já instalado na nova cidade, nunca faltou trabalho, cultivou boas relações profissionais e criou raízes. Em poucos anos, José Alcides conheceu a esposa com quem foi casado por 20 anos. Juntos tiveram três filhas, que os deram duas netas e um neto.

No começo dos anos 2000, divorciaram-se e, uma década depois, ele se mudou para Osório.

O pai era tranquilo, gostava muito de assar um churrasquinho para a família. Andava de bicicleta por toda cidade de Osório, acordava cedo, tomava um chimarrão e ia todo domingo à missa. Ele era assim, uma pessoa simples. BRENDA FONTOURA Filha de 28 anos





Idoso estava aposentado e mantinha uma rotina pacata, no município de Osório. Arquivo pessoal / Divulgação

A família evita falar sobre as circunstâncias da morte. Outra filha do idoso, Júlia Lopes, 36, reservou-se a dizer:

— Que essa repercussão toda leve à solução do caso, e que justiça seja feita.

Novo relacionamento

Popularmente conhecido como "Ché", o idoso estava aposentado, mas ainda fazia serviços esporádicos na área da construção civil. Segundo os amigos, há cerca de um ano tinha começado um novo relacionamento com uma mulher do município de Canela, na serra gaúcha.

A rotina acabou mudando. A começar pela troca de endereço. José Alcides morava em uma casa alugada, mas há poucos meses teria se mudado para outra residência na área central de Osório. O imóvel era emprestado e pertencia à atual companheira.

Bar, a poucas quadras da casa onde o idoso morava, era ponto de encontro com os amigos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Outra mudança no cotidiano diz respeito às idas ao bar onde se encontrava com os amigos. Embora chegasse sempre quieto, comentasse amenidades e não permanecesse por muitas horas — no máximo o suficiente para duas taças de vinho branco —, a frequência vinha diminuindo.

Contudo, no último domingo em que foi visto pela cidade, esteve no bar após ter ido à missa, na Capela Nossa Senhora da Conceição.

— Conversamos aqui, tudo normal, mas sempre na dele. Era do tipo que só falava se alguém puxasse conversa. Sentou bem ali — lembra o construtor Anderson Rodrigo Bitencourt da Silva, 46, apontando para a cadeira vazia.

Vínculo com o esporte

A trajetória de José Alcides é lembrada por sua relação com o esporte. Por anos, foi jogador no antigo time de futebol Avenida, de Osório. Jogou como zagueiro e disputou diversos campeonatos na década de 1980.

Antes de se relacionar com a atual companheira, também chegou a frequentar os bailinhos da terceira idade da Sociedade GAO, que ocorrem aos domingos e às quartas-feiras.

O velório e o sepultamento de José Alcides aconteceram em Osório. Conforme os amigos, estavam presentes a a atual companheira, a ex-mulher e as filhas.

Denuncie

A Polícia Civil segue em oitivas para esclarecer a motivação e a autoria do crime contra o idoso. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima e sigilosa.

Delegacia de Osório - 51 999120456

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