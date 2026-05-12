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Ação da Polícia Civil foca em grupo apontado por lavar dinheiro obtido com roubo de cargas

Agentes cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em cinco cidades

Adriana Irion

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