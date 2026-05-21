"A Justiça vai ser feita", diz Deolane Bezerra após prisão em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Deolane respondeu perguntas de jornalistas enquanto ia para audiência de custódia nesta quinta-feira. LECO VIANA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra falou pela primeira vez sobre sua prisão nesta quinta-feira (21), após a operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do g1.

— A Justiça vai ser feita — disse a influenciadora, ao ser abordada por jornalistas da TV Globo sobre a detenção, enquanto saía da sede da Polícia Civil para a audiência de custódia.

Segundo a CNN, Deolane Bezerra segue presa após passar por audiência de custódia em São Paulo. Ela está detida preventivamente na Penitenciária Feminina de Sant’Ana, na Zona Norte da capital paulista.

A audiência teve caráter processual e serviu para verificar se houve alguma irregularidade no cumprimento do mandado de prisão. Neste caso, nada foi constatado.

Deolane ainda disse que estava "trabalhando", ao responder sobre a lavagem de dinheiro que teria feito para Marcos Willians Herbas Camacho, o chefe da facção, conhecido como Marcola.

Após a audiência de custódia virtual pela Vara das Garantias de Oscasco, Deolane teria dado entrada na Penitenciária Feminina de Sant'Ana, na zona norte de São Paulo, segundo a CNN Brasil.

Conforme a investigação da Polícia Civil e MP, Deolane teria recebido mais de R$ 1 milhão em esquema para maquiar recursos do PCC. Marcola também é alvo da investigação, bem como o irmão dele, Alejandro Camacho, e dois sobrinhos, Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.

Paloma, apontada como intermediária, está presa na Espanha, e Leonardo Alexsander, indicado como destinatário de recursos, na Bolívia. Já Marcola e Alejandro permanecem na Penitenciária Federal de Brasília e serão comunicados sobre as novas ordens judiciais.

Procurado pelo g1, o advogado de Deolane afirmou que está se inteirando dos fatos. Já o defensor de Marcola, Bruno Ferullo, também afirmou que ainda vai se inteirar do caso. A defesa dos demais não foi localizada pela reportagem.

Detalhes da investigação

A investigação do MP e Polícia Civil aponta que a estrutura de lavagem de dinheiro do PCC envolvia uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), utilizada como empresa de fachada para movimentação de recursos ilícitos.

A apuração começou em 2019, após a apreensão de bilhetes com dois detentos na Penitenciária II de Presidente Venceslau. O material revelou indícios da estrutura interna da facção e deu origem a três inquéritos sucessivos, que ampliaram o alcance das investigações.

Um dos documentos mencionava uma "mulher da transportadora", o que levou à identificação da empresa suspeita de operar como braço financeiro do grupo criminoso. A partir daí, foi deflagrada a Operação Lado a Lado, em 2021, que identificou movimentações financeiras incompatíveis e uso da transportadora para lavagem de dinheiro.

A análise do celular de um dos investigados, apontado como operador central, revelou conexões financeiras com contas ligadas a Deolane Bezerra e a outros envolvidos, abrindo uma nova fase da investigação.

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Segundo a polícia, Deolane teria recebido valores provenientes da organização criminosa por meio de depósitos fracionados, prática conhecida como smurfing, usada para dificultar o rastreamento. Entre 2018 e 2021, foram identificados mais de R$ 1 milhão em depósitos na conta pessoal da advogada.

Também foram localizados cerca de R$ 716 mil transferidos para empresas ligadas à influenciadora sem comprovação de origem ou prestação de serviços que justificassem os valores. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões em nome dela. Para os investigadores, a atividade empresarial e a exposição pública da influenciadora teriam sido utilizadas como forma de dar aparência de legalidade aos recursos ilícitos.

Ao autorizar as prisões e medidas cautelares, a Justiça paulista considerou haver indícios consistentes de participação dos investigados no esquema, além de risco de continuidade das atividades criminosas, destruição de provas e fuga. Também foi destacado o grau de sofisticação da organização e a atuação de alguns envolvidos no Exterior.

A operação atual, chamada Vérnix, é a terceira fase da investigação e busca aprofundar o rastreamento de ramificações financeiras e patrimoniais do esquema.

Segunda prisão de Deolane

Esta é a segunda prisão de Deolane. A influenciadora já havia sido detida em setembro de 2024 em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.