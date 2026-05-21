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"A Justiça vai ser feita", diz Deolane Bezerra após prisão em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Advogada é acusada de receber mais de R$ 1 milhão em esquema ligado à facção, segundo investigação do MP e Polícia Civil

Zero Hora

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