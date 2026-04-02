Videomonitoramento avançado será instalado em 23 cidades gaúchas até julho; escolas receberão câmeras

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O projeto foi anunciado nesta quinta-feira (2). Kathlyn Moreira / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul terá videomonitoramento e cercamento eletrônico com uso de inteligência artificial (IA) em 23 municípios até julho. Câmeras também serão instaladas, até o fim de 2026, em 721 escolas estaduais de 94 municípios.

As iniciativas integram o projeto RS Atento, anunciado nesta quinta-feira (2) pelo governo do Estado. A estimativa de investimento é de quase R$ 200 milhões até 2027. O programa deverá agilizar investigações e aumentar a segurança, com reconhecimento facial, disparo de alertas e análise de dados com IA.

Será possível, por exemplo, que um investigador aponte ao sistema que está procurando um veículo ou um suspeito, e o software fará uma busca avançada em poucos minutos com recortes específicos, reduzindo o tempo de observação de gravação. O recurso faz uma busca pela placa ou característica do carro, e possibilita uma integração com bases de dados.

— Isso vai poupar tempo dos policiais na investigação e trazer informações. Quanto mais câmeras possíveis de integrar, a gente vai poder elucidar com maior brevidade todos os casos — salientou o secretário estadual da Segurança Pública, Mario Yukio Ikeda.

Entre os locais que terão o sistema até o início do segundo semestre estão Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Caxias do Sul e Novo Hamburgo (veja a lista abaixo). Os municípios foram priorizados pela incidência de crimes conforme os dados do RS Seguro. Ao todo, serão 1.488 câmeras em 648 pontos de cobertura, com investimento previsto de R$ 26,7 milhões em 2026.

A ideia é expandir o sistema para todos os municípios gaúchos até 2027. As próximas fases contemplarão 118 municípios, entre 10 mil e 50 mil habitantes, e depois 333 municípios, com menos de 10 mil habitantes.

Conforme o governo do Estado, o foco é ampliar a cobertura já realizada pelas prefeituras, permitindo a integração de câmeras, com uso também de imagens de empresas privadas.

Cronograma de implementação

1ª etapa nos 23 municípios:

Maio

Alvorada

Cachoeirinha

Canoas

Esteio

Guaíba

Sapucaia do Sul





Junho

Capão da Canoa

Gravataí

Novo Hamburgo

Pelotas

Rio Grande

São Leopoldo

Tramandaí

Viamão





Julho

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Cruz Alta

Farroupilha

Ijuí

Lajeado

Passo Fundo

Porto Alegre

Santa Maria

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Monitoramento nas escolas

O governo estadual também anunciou a implantação de câmeras em 721 escolas em 94 cidades ainda neste ano, para ampliação da segurança nos acessos das instituições. A medida ainda favorecerá o controle de fatores como frequência escolar e cumprimento de carga horária.

As imagens permitirão a avaliação de elementos do cotidiano, como limpeza e merenda escolar. As gravações também podem ser usadas para acionar protocolos de escuta e acolhimento ou encaminhar situações que extrapolem a capacidade de mediação.

As informações vão abastecer um painel integrado de gestão do ambiente escolar para auxílio na organização de atividades e apoio da equipe. O investimento para a primeira fase será de R$ 22 milhões, e o plano é expandir para toda a rede estadual no prazo de 12 a 18 meses.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

1ª Etapa – Prioritárias:

721 escolas

94 municípios

Coordenadorias Regionais de Educação: 1, 2, 5, 7 e 27





2ª Etapa – Expansão Regional:

936 escolas

249 municípios

Coordenadorias Regionais de Educação: 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21 e 28





3ª Etapa – Universalização: