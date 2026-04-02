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Videomonitoramento avançado será instalado em 23 cidades gaúchas até julho; escolas receberão câmeras

Programa do governo estadual prevê cercamento eletrônico com uso de IA. Sistema deverá agilizar investigações 

Kathlyn Moreira

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