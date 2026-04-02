Videomonitoramento avançado será instalado em 23 cidades gaúchas até julho; escolas receberão câmeras

O Rio Grande do Sul terá videomonitoramento e cercamento eletrônico com uso de inteligência artificial (IA) em 23 municípios até julho. Câmeras também serão instaladas, até o fim de 2026, em 721 escolas estaduais de 94 municípios.
As iniciativas integram o projeto RS Atento, anunciado nesta quinta-feira (2) pelo governo do Estado. A estimativa de investimento é de quase R$ 200 milhões até 2027. O programa deverá agilizar investigações e aumentar a segurança, com reconhecimento facial, disparo de alertas e análise de dados com IA.
Será possível, por exemplo, que um investigador aponte ao sistema que está procurando um veículo ou um suspeito, e o software fará uma busca avançada em poucos minutos com recortes específicos, reduzindo o tempo de observação de gravação. O recurso faz uma busca pela placa ou característica do carro, e possibilita uma integração com bases de dados.
— Isso vai poupar tempo dos policiais na investigação e trazer informações. Quanto mais câmeras possíveis de integrar, a gente vai poder elucidar com maior brevidade todos os casos — salientou o secretário estadual da Segurança Pública, Mario Yukio Ikeda.
Entre os locais que terão o sistema até o início do segundo semestre estão Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Caxias do Sul e Novo Hamburgo (veja a lista abaixo). Os municípios foram priorizados pela incidência de crimes conforme os dados do RS Seguro. Ao todo, serão 1.488 câmeras em 648 pontos de cobertura, com investimento previsto de R$ 26,7 milhões em 2026.
A ideia é expandir o sistema para todos os municípios gaúchos até 2027. As próximas fases contemplarão 118 municípios, entre 10 mil e 50 mil habitantes, e depois 333 municípios, com menos de 10 mil habitantes.
Conforme o governo do Estado, o foco é ampliar a cobertura já realizada pelas prefeituras, permitindo a integração de câmeras, com uso também de imagens de empresas privadas.
Cronograma de implementação
1ª etapa nos 23 municípios:
Maio
- Alvorada
- Cachoeirinha
- Canoas
- Esteio
- Guaíba
- Sapucaia do Sul
Junho
- Capão da Canoa
- Gravataí
- Novo Hamburgo
- Pelotas
- Rio Grande
- São Leopoldo
- Tramandaí
- Viamão
Julho
- Bento Gonçalves
- Caxias do Sul
- Cruz Alta
- Farroupilha
- Ijuí
- Lajeado
- Passo Fundo
- Porto Alegre
- Santa Maria
Monitoramento nas escolas
O governo estadual também anunciou a implantação de câmeras em 721 escolas em 94 cidades ainda neste ano, para ampliação da segurança nos acessos das instituições. A medida ainda favorecerá o controle de fatores como frequência escolar e cumprimento de carga horária.
As imagens permitirão a avaliação de elementos do cotidiano, como limpeza e merenda escolar. As gravações também podem ser usadas para acionar protocolos de escuta e acolhimento ou encaminhar situações que extrapolem a capacidade de mediação.
As informações vão abastecer um painel integrado de gestão do ambiente escolar para auxílio na organização de atividades e apoio da equipe. O investimento para a primeira fase será de R$ 22 milhões, e o plano é expandir para toda a rede estadual no prazo de 12 a 18 meses.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1ª Etapa – Prioritárias:
- 721 escolas
- 94 municípios
- Coordenadorias Regionais de Educação: 1, 2, 5, 7 e 27
2ª Etapa – Expansão Regional:
- 936 escolas
- 249 municípios
- Coordenadorias Regionais de Educação: 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21 e 28
3ª Etapa – Universalização:
- 647 escolas
- 154 municípios
- Coordenadorias Regionais de Educação: 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 32, 35, 36 e 39