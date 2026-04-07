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Vida reservada e muito trabalho: conheça a história da família Aguiar, desaparecida em Cachoeirinha

Pais se conheceram no Litoral e formaram o lar na Região Metropolitana. Junto da filha, não são vistos desde janeiro

Pâmela Rubin Matge

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