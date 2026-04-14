Segurança

Golpe no RJ
Notícia

Homem é preso após tentar vender churrasquinho de R$ 10 mil na Praia de Copacabana

Flagrante aconteceu nesta terça-feira (14), após o investigado alterar o preço na máquina de cartão no atendimento a uma turista britânica

Zero Hora

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