Homem é preso após tentar vender churrasquinho de R$ 10 mil na Praia de Copacabana

Um vendedor ambulante foi preso em flagrante nesta terça-feira (14) na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu após o ambulante ter tentado cobrar R$ 10 mil por um churrasquinho que teria sido anunciado a uma turista britânica por R$ 100, conforme a Polícia Civil.

De acordo com as investigações feitas pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), o vendedor faz parte de um esquema de fraudes contra turistas estrangeiros que atuaria com foco em Copacabana e Ipanema.

O golpe teve a participação de outro homem que operava a máquina de cartão, segundo a polícia. No momento do pagamento, a máquina teria sido manipulada para registrar um valor superior ao informado à turista.

Como funciona o esquema de fraudes

Conforme as investigações, o grupo aborda turistas vendendo bebidas, cigarros e alimentos por preços já inflacionados. No momento da compra, contudo, os golpistas alteram o valor do pagamento sem que as vítimas percebam de imediato.

Ao O Globo, a delegada Patricia Alemany, titular da Deat, informou que a delegacia tem se voltado à prisão dos envolvidos nesse tipo de infração, mas destacou que a ausência de fiscalização sobre o comércio ambulante nas praias favorece a proliferação do crime:

— A Deat vem, de modo reiterado, prendendo esses criminosos. No entanto, não há fiscalização de ambulantes na praia, o que cria um ambiente de desordem pública e facilita muito esse tipo de delito — disse.

Por enquanto, as investigações da Polícia Civil continuam para encontrar outros membros do esquema e rastrear a movimentação financeira dos golpes.

Como se proteger