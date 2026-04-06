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"Um guri trabalhador, estava voltando do serviço": vítima de bala perdida numa perseguição em Canoas morre no hospital

Vítima não tinha envolvimento com roubo de carro, que motivou a troca de tiros

Zero Hora

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