"Um guri trabalhador, estava voltando do serviço": vítima de bala perdida numa perseguição em Canoas morre no hospital

Morreu neste domingo (5) o homem atingido por uma bala perdida durante perseguição em Canoas, na Região Metropolitana. Flávio Lucas dos Santos Grubert, 34 anos, passava pela rua no momento da troca de tiros entre agentes da Brigada Militar (BM) e suspeitos de roubar um carro no sábado (4).

Lucas, como era conhecido, foi socorrido e, de acordo com a BM, recebeu atendimento em bloco cirúrgico. A morte foi confirmada por familiares. Ele era casado e deixa esposa e enteado.

Segundo a prima da vítima, Camilla Grubert, ele estava voltando do trabalho quando foi atingido pela arma de fogo:

— Era um guri trabalhador, estava chegando do serviço. Cheio de saúde, com toda uma vida pela frente. —afirmou.

— Foi uma perda muito grande para nossa família. Estamos sem chão, demoramos para aceitar.

Entenda o caso

A BM informou que a situação iniciou após o roubo de um carro Peugeot 208 no bairro Marechal Rondon, por volta de 13h40min do sábado (4). O veículo seguiu em direção ao bairro Mathias Velho. Os policiais foram notificados e tentaram realizar a abordagem, mas o motorista fugiu. Foi quando começou o tiroteio.

Além de Lucas, os dois suspeitos do roubo foram baleados na troca de tiros. Ambos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para atendimento hospitalar. Um dos suspeitos, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade não foi divulgada.