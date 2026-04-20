Segurança

Susto no morro
Notícia

Turistas ficam presos no Vidigal, no Rio, durante operação contra o Comando Vermelho

Ação mirava Edinaldo Pereira Souza, o Dada, foragido da Bahia e suspeito de liderar o tráfico em Caraíva

Zero Hora

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