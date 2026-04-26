Três detentos de presídio de Caçapava do Sul seguem foragidos 

Os quatro presos serraram os chumbadores que fixam as grades da cela. Polícia Penal / Divulgação

Três dos quatro presos que fugiram do Presídio Estadual de Caçapava do Sul na última sexta-feira (24) seguem foragidos. Um dos fugitivos retornou ao sistema prisional após ter se entregado à polícia no sábado (25). As forças de segurança seguem fazendo buscas para capturar os três que permanecem foragidos.

Eles foram identificados como:

Milton Cesar Ribeiro (preso por tráfico e homicídio)

Elivelto Valin de Oliveira (roubo e furto)

João Vitor Monteiro da Rosa (roubo)

Bruno da Rosa Padilha (feminicídio)

A Corregedoria-Geral da Polícia Penal já iniciou procedimento para apurar as circunstâncias do fato. Eles estavam na cela 12 do presídio em Caçapava do Sul, na região da Campanha. A Brigada Militar e a Polícia Penal coordenam as buscas.

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