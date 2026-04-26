Três detentos de presídio de Caçapava do Sul seguem foragidos 

Três dos quatro presos que fugiram do Presídio Estadual de Caçapava do Sul na última sexta-feira (24) seguem foragidos. Um dos fugitivos retornou ao sistema prisional após ter se entregado à polícia no sábado (25). As forças de segurança seguem fazendo buscas para capturar os três que permanecem foragidos.
Eles foram identificados como:
- Milton Cesar Ribeiro (preso por tráfico e homicídio)
- Elivelto Valin de Oliveira (roubo e furto)
- João Vitor Monteiro da Rosa (roubo)
- Bruno da Rosa Padilha (feminicídio)
A Corregedoria-Geral da Polícia Penal já iniciou procedimento para apurar as circunstâncias do fato. Eles estavam na cela 12 do presídio em Caçapava do Sul, na região da Campanha. A Brigada Militar e a Polícia Penal coordenam as buscas.
A fuga aconteceu por volta das 22h de sexta-feira. Os quatro, que estavam numa cela de seguro (apartados da massa carcerária), são vinculados a uma facção criminosa originária da zona leste de Porto Alegre. Os detentos fugiram arrancando os chumbadores que prendem as grades da janela da cela, que é voltada para o pátio externo do presídio.