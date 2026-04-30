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"Tinha todos os meus dados": entenda como agem criminosos que aplicam o golpe do falso advogado

Fraude usa informações vazadas e engenharia social para solicitar pagamentos indevidos em processos judiciais

Vinicius Coimbra

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