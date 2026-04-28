Suspeitos de torturar e atirar em mulher na zona sul da Capital são alvo de operação policial

A Polícia Civil cumpre nesta terça-feira (28) 16 mandados judiciais contra um grupo criminoso investigado por tortura e tentativa de homicídio na zona sul de Porto Alegre. Ao todo, são seis ordens de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão, todos na Capital.

Durante a operação, seis homens foram presos. Com idades entre 18 e 25 anos, eles foram detidos no bairro Restinga.

A ação é resultado de uma investigação que apura um caso ocorrido em fevereiro deste ano no bairro Campo Novo. À época, uma jovem de 23 anos foi torturada e, em seguida, atingida por diversos disparos de arma de fogo. A vítima não tem antecedentes e passa bem

Os mandados são cumpridos por equipes da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, ligada ao Departamento Estadual de Homicídios. A operação é coordenada pelo delegado André Luiz Freitas.