Suspeitos de executar jovem inocente em Alvorada são alvo de operação policial

Polícia cumpre seis mandados de prisão preventiva em operação relacionada a homicídio em Alvorada. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na tarde de 4 de janeiro, um domingo, um criminoso armado a bordo de um veículo circulou pelas ruas do bairro Umbu, em Alvorada, na Região Metropolitana, com uma pistola em punho, mirando em moradores. Num dos vídeos obtidos pela polícia, o atirador aponta a arma para uma pracinha, onde crianças jogam futebol. Mais tarde, um jovem de 23 anos, sem qualquer envolvimento com as disputas do tráfico, foi executado no local.

Os dois grupos apontados como responsáveis por essa execução são alvos de uma operação da Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, na manhã desta sexta-feira (10). São cumpridas 21 ordens judiciais em Alvorada, Porto Alegre, Viamão, Charqueadas e Tubarão (SC). São seis ordens de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão.

Entre os alvos da Operação Nêmesis estão duas lideranças, que já estão no sistema prisional, e outros suspeitos de terem participado diretamente da execução e também da organização do ataque a tiros. Até o momento, um homem foi preso de forma preventiva em Santa Catarina e outro em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Também foram cumpridas as duas ordens de prisão no sistema prisional.

Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Alvorada, os bandidos envolvidos neste crime integram duas facções rivais àquela que explora o tráfico de drogas na região. Os executores foram até o local com intuito de vingar outra morte, ocorrida na madrugada anterior, em 3 de janeiro. Matheus Borges dos Santos, 23 anos, foi alvo dos disparos e não resistiu.

Polícia obteve vídeos que mostram atirador circulando pelo bairro, com arma apontada para moradores, inclusive crianças. Polícia Civil / Divulgação

Marcos Jean Freitas, o Juquinha, 27 anos, foi executado a tiros no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Os bandidos suspeitavam que um dos envolvidos na morte era de Alvorada e buscavam por ele quando passaram a circular pelo bairro.

No vídeo no qual o atirador trafega pelo bairro na carona de um carro, é possível ver o momento em que ele mira em dois moradores que estão em frente a uma casa e cogita:

— Aqueles dois ali devem ser embolados mesmo.

Em outro áudio, uma das lideranças ordena que o criminoso execute qualquer um que identifique com rival:

— Dá a recunha (reconhecer), se estiver pelo Umbu, se ver um desses piá pela rua já derrete (executa), tu já está com a pt (pistola) mesmo.

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Vingança por morte

A incursão no bairro Umbu aconteceu após dois grupos criminosos, de Porto Alegre e Alvorada, terem se unido para vingar a morte ocorrida na madrugada anterior. A motivação para a morte de Juquinha teria sido a disputa por pontos de tráfico de drogas entre facções na Vila São Borja, na Capital. Juquinha foi morto com mais de 20 disparos de arma de fogo.

Depois disso, o grupo de Alvorada teria sido o responsável por fazer a organização da vingança e o de Porto Alegre, pela execução. Às 15h30min de 4 de janeiro, bandidos depararam com Santos caminhando pelas ruas e decidiram executá-lo como forma de afronta.