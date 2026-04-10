Segurança

Disputa de facções
Notícia

Suspeitos de executar jovem inocente em Alvorada são alvo de operação policial

Matheus Borges dos Santos, 23 anos, foi morto a tiros enquanto caminhava pelo bairro Umbu, na tarde de 4 de janeiro 

Leticia Mendes

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