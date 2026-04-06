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Suspeito de matar ex-sogra em Sapucaia do Sul rompeu tornozeleira eletrônica e procurava a ex-companheira

Caso é 25º feminicídio registrado no RS em 2026. Valdir de Souza, 46 anos,  foi localizado pela Brigada Militar 10 horas depois do crime, no sábado, em um comércio no centro da cidade

Tiago Bitencourt

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