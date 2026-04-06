Suspeito de matar ex-sogra em Sapucaia do Sul rompeu tornozeleira eletrônica e procurava a ex-companheira

O suspeito de matar a ex-sogra em Sapucaia do Sul, preso preventivamente na noite de sábado (4), havia progredido para o regime semiaberto oito dias antes do crime, rompeu a tornozeleira eletrônica e procurava pela ex-companheira.
De acordo com o delegado Fabiano Kepp, responsável pela investigação, Valdir de Souza, 46 anos, estava desde 27 de março no semiaberto com uso de tornozeleira, mas retirou o equipamento antes de fugir.
Ele é suspeito de rer matado Vicentina de Souza Batista, 65 anos, dentro da casa onde morava, no bairro Boa Vista. O homem foi localizado pela Brigada Militar 10 horas depois do crime, em um comércio no centro da cidade.
A investigação trata o caso como o 25º feminicídio registrado no Rio Grande do Sul em 2026.
A filha da vítima e ex-companheira de Souza, Graziela de Souza Batista, relatou à polícia que a mãe via televisão quando o suspeito teria invadido a residência e matado a idosa com golpes de marreta e de faca. Ela disse que conviveu com o suspeito por três meses e se separou.
Ele queria me pegar. Eu não vim e ele descontou na minha mãe. Até quando? Agora a próxima vai ter que ser eu?
GRAZIELA DE SOUZA BATISTA
Ex-companheira do suspeito e filha da vítima
Souza foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre. Dali, aguardaria vaga em uma unidade prisional do Estado.
Ainda não há informação sobre a defesa do suspeito, O espaço está aberto para manifestação.