Suspeito de matar ex-sogra em Sapucaia do Sul rompeu tornozeleira eletrônica e procurava a ex-companheira

O suspeito de matar a ex-sogra em Sapucaia do Sul, preso preventivamente na noite de sábado (4), havia progredido para o regime semiaberto oito dias antes do crime, rompeu a tornozeleira eletrônica e procurava pela ex-companheira.

De acordo com o delegado Fabiano Kepp, responsável pela investigação, Valdir de Souza, 46 anos, estava desde 27 de março no semiaberto com uso de tornozeleira, mas retirou o equipamento antes de fugir.

Ele é suspeito de rer matado Vicentina de Souza Batista, 65 anos, dentro da casa onde morava, no bairro Boa Vista. O homem foi localizado pela Brigada Militar 10 horas depois do crime, em um comércio no centro da cidade.

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A investigação trata o caso como o 25º feminicídio registrado no Rio Grande do Sul em 2026.

A filha da vítima e ex-companheira de Souza, Graziela de Souza Batista, relatou à polícia que a mãe via televisão quando o suspeito teria invadido a residência e matado a idosa com golpes de marreta e de faca. Ela disse que conviveu com o suspeito por três meses e se separou.

Ele queria me pegar. Eu não vim e ele descontou na minha mãe. Até quando? Agora a próxima vai ter que ser eu? GRAZIELA DE SOUZA BATISTA Ex-companheira do suspeito e filha da vítima

Souza foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre. Dali, aguardaria vaga em uma unidade prisional do Estado.