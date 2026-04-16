Segurança

Crime em SC
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Suspeito de matar corretora gaúcha dividiu apartamento com jovem encontrado morto em mala

Homem detido desde março em Porto Alegre é investigado por outro homicídio ocorrido em dezembro de 2025 na Praia do Santinho

Leonardo Martins

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