Suspeito de matar companheira a tiros em Sapucaia do Sul é preso

Gabriele dos Santos de Oliveira, 24 anos, deixa dois filhos, de cinco e dois anos. Arquivo pessoal / Redes sociais

Foi preso preventivamente nesta quarta-feira (22) o homem suspeito de assassinar Gabriele dos Santos de Oliveira, 24 anos. A jovem foi morta a tiros em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, na terça-feira (21).

Zero Hora apurou que o preso é Eduardo Schiefelbein Lopes, 25 anos, que seria companheiro da vítima. Segundo a defesa, Lopes se entregou voluntariamente na delegacia nesta quarta-feira, quando foi expedida ordem de prisão. O advogado Alexandre Freitas dos Santos afirma, ainda, que seu cliente foi liberado pela Brigada Militar no local do crime, na terça-feira.

O caso é tratado como feminicídio — quando uma mulher é morta em contexto de gênero. Com este crime, o Rio Grande do Sul chega a 27 casos de feminicídios em 2026.

Conforme a polícia, o casal retornava de uma festa na manhã de terça-feira e, logo após entrar em casa, vizinhos ouviram os disparos. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

O suspeito afirmou aos policiais que o caso seria de suicídio. No entanto, a perícia descartou a possibilidade ao constatar dois disparos no corpo da mulher, um no pescoço e outro no rosto — esse segundo efetuado já com a vítima no chão.

Conforme o delegado Fabiano Kepp, "desde a comunicação do fato, o caso foi tratado com prioridade absoluta pela Polícia Civil". Mais elementos devem ser coletados no escopo da investigação do feminicídio, que segue na 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul.

Medida protetiva

A vítima chegou a registrar ocorrência contra o suspeito em 30 de março pelos crimes de dano e injúria, ocasião em que solicitou medida protetiva de urgência. Em 9 de abril, a própria vítima pediu a revogação da proteção, que não estava em vigor.

O casal tinha um filho de dois anos. A mulher também deixa outro filho, de cinco anos, de um relacionamento anterior. De acordo com as redes sociais da vítima, ela e o suspeito se casaram de dezembro de 2024.

Gabriele foi sepultada na manhã desta quarta-feira (22), no Cemitério João XXIII, em Sapucaia do Sul.

Leia a nota da defesa de Eduardo Lopes

"A defesa de Eduardo Lopes informa que teve acesso aos elementos até então produzidos no âmbito da investigação conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul.

Diante disso, o investigado se apresentou voluntariamente à unidade policial, para prestar os esclarecimentos que lhe couberem. Registra-se que somente na data de hoje (22/04) foi expedido mandado de prisão em seu desfavor.

A defesa seguirá acompanhando o caso e adotando as medidas cabíveis dentro do devido processo legal.

Porto Alegre, 22 de abril de 2026.

ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS

OAB/RS 15.496 - OAB/RS 134.907"

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul