Suspeito de matar candidata ao Miss Cosmo Bahia é encontrado morto em cela no Rio de Janeiro

Ana Luiza Mateus era modelo, psicóloga, influenciadora e candidata ao Miss Cosmo Bahia. Reprodução / @analuizamateus / Instagram

O suspeito de matar a modelo e candidata a Miss Cosmo Bahia, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrado morto em uma cela da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, as primeiras informações indicam que ele pode ter cometido suicídio. Em nota, a corporação afirmou que ele utilizou um pedaço de roupa para provocar a própria asfixia. As informações são do g1.

"A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informa que o homem preso em flagrante pelo feminicídio de Ana Luiza Mateus Souza foi encontrado morto no interior de sua cela. As primeiras informações apontam que ele tirou a própria vida por meio de asfixia, utilizando tecido da roupa", diz o comunicado da corporação.

Segundo o portal, a polícia informou que Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, namorado de Ana, havia se apresentado na delegacia utilizando o documento do irmão e se declarado culpado pela morte da modelo. Ele foi preso em flagrante.

— Ele diz que não foi ele que fez, mas que ele é o culpado. Ele falou uma série de impropérios pra ela, xingou disso, daquilo outro, diminuiu a pessoa dela como mulher, aquele aspecto de violência moral, de violência contra a mulher, extremamente abusivo — contou o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios.

— Ele diz apenas o seguinte: "Eu sou o culpado, independentemente de eu ter feito ou não alguma coisa, eu sou o culpado disso tudo". Essas são as palavras dele — continuou Martins.

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ao g1, testemunhas afirmaram que viram o casal discutindo enquanto chegavam no condomínio. Após a briga, o homem teria deixado o prédio sozinho.

Funcionários do prédio teriam orientado Ana Luiza para que ela saísse do prédio caso o homem voltasse ao local.

Leia Mais Bombeiro militar é preso por suspeita de importunação sexual dentro de ônibus que saiu de Porto Alegre em direção a Dom Pedrito

A modelo chegou a comprar uma passagem de volta para casa, no sul da Bahia, e o voo estava marcado para esta madrugada. Ana Luiza, porém, escolheu permanecer no prédio e foi encontrada sem vida por volta das 5h30min desta quarta-feira (22), após cair do 13º andar do imóvel.

Relacionamento abusivo

O delegado Renato Martins afirmou ao g1 que Ana Luiza e Endreo viviam um relacionamento abusivo. Nesta madrugada, teria ocorrido uma "espécie de guerra entre eles", que foi "ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio".

Além disso, ele contou que mensagens trocadas entre a modelo e parentes, amigos e o próprio Endreo embasam a suspeita do crime. Segundo o delegado, o homem, que teria mexido na cena do crime, ainda confirmou aos investigadores que sentia muito ciúme da namorada.

— Ele tinha um ciúme doentio dela, seja pela beleza, pelas boas relações que ela tinha, amizades e tal. E, por conta disso, acaba dizendo que é culpado — disse o delegado.

Quem foi Ana Luiza Mateus

Ana Luiza Mateus era natural de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Era psicóloga, modelo e também atuava como maquiadora. Em 2024, participou do concurso Miss Teixeira de Freitas, mas não venceu.

Neste ano, representaria a Bahia no Miss Cosmo Brasil. Por meio de nota, a organização do concurso e o Conselho Regional da Bahia lamentaram a morte da modelo e destacaram a importância da "reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil" (veja abaixo).

Leia Mais Caso Theo: pai que jogou filho de cinco anos da ponte em São Gabriel irá a júri popular

Nota do Miss Cosmo Brasil

"A organização Miss Cosmo Brasil manifesta profundo pesar pela morte de Ana Luiza Mateus, candidata inscrita ao título de Miss Cosmo Brasil 2026, representando o estado da Bahia.

Ana Luiza era uma jovem em ascensão que construía com esforço e talento sua trajetória no universo Miss.

Recebemos a notícia com tristeza e consternação. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos.

Diante das informações sobre o ocorrido, o caso convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil. O feminicídio não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva.

Ana Luiza não será esquecida.

Miss Cosmo Brasil

Fabrício Granito (CEO)"

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).