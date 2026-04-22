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Suspeito de matar candidata ao Miss Cosmo Bahia é encontrado morto em cela no Rio de Janeiro

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, namorado da vítima, havia se entregado à polícia e confessado o crime 

Zero Hora

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