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Suspeito de matar a mãe a pedradas em Viamão é indiciado por feminicídio

Eder Fernando Poisl foi encontrado por policiais ao lado do corpo de Dione Poisl, 74 anos, em março

Júlia Ozorio

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