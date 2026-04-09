Suspeito de matar a mãe a pedradas em Viamão é indiciado por feminicídio

Eder Fernando Poisl, 44 anos, suspeito de matar a mãe a pedradas em Viamão, na Região Metropolitana, no final de março, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de feminicídio.

O inquérito, concluído na quinta-feira (2), descartou a hipótese de que a morte tivesse sido causada por um acidente, defendida pelo investigado à época do crime.

De acordo com a delegada Carolina Terres, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Viamão, o indiciamento pelo crime de feminicídio contou com a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O caso segue para análise do Poder Judiciário. O homem, que foi preso em flagrante pela morte, permanece preso.

A reportagem busca a defesa do investigado. O espaço está aberto para manifestações.

Relembre o caso

Dione Poisl, 74 anos, foi encontrada morta na casa do filho, no distrito de Itapuã, em Viamão, em 25 de março. Policiais militares encontraram Eder próximo ao corpo, com comportamento alterado e com uma pedra com vestígios de sangue ao lado.

À polícia, ele negou ter cometido o crime. Conforme a delegada Carolina Terres, ele afirmou que havia convidado a mãe para visitá-lo após a morte repentina do cachorro dele. O suspeito afirmou que os dois sepultavam o cão quando ouviu um grito e encontrou a mãe caída, com um profundo corte na cabeça.

No entanto, com base nas informações da perícia, a investigação concluiu que a hipótese de um acidente é improvável.