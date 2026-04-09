Suspeito de jogar álcool no corpo da mulher em Porto Alegre é preso em ação da Polícia Civil

Suspeito de jogar álcool e ameaçar atear fogo à companheira foi preso na Restinga, em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A equipe da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre prendeu na manhã desta quinta-feira (9) um homem de 29 anos por suspeita de jogar álcool no corpo da companheira e ameaçar atear fogo. O suspeito foi preso no bairro Restinga, no extremo-sul da Capital. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

A prisão foi realizada durante a Operação Liberté, Dignité, Sécurité, de combate à violência contra a mulher, na Grande Porto Alegre. Além deste mandado de prisão preventiva, foram cumpridos oito ordens de busca e apreensão e 10 verificações de denúncias, envolvendo mulheres em situações de risco.

Segundo a delegada Thaís Dequech, o suspeito preso na manhã desta quinta responde por lesão corporal, ameaça e injúria. A mulher precisou fugir de casa para pedir ajuda.

— Na ocasião dos fatos, ele jogou álcool na vítima e ameaçou atear fogo. Ela procurou o plantão nesta semana, que imediatamente representou pela prisão preventiva — detalhou a delegada.

A operação integra o conjunto de medidas preventivas e repressivas voltadas à proteção das vítimas, com intuito de interromper ciclos de violência e reduzir o risco de escalada para situações mais graves. O nome da operação faz referência aos pilares que orientam a atuação policial no enfrentamento à violência doméstica: garantir a liberdade das vítimas, assegurar a sua dignidade e promover a sua segurança.

Policiais ainda cumpriram oito ordens de busca e apreensão e 10 verificações de denúncias durante a operação. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências)

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site

Defensoria Pública | Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a)

Disque 100 | Direitos Humanos

Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24 horas por dia, para proteção e denúncias de violações de direitos humanos