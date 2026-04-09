Segurança

Violência de gênero
Notícia

Suspeito de jogar álcool no corpo da mulher em Porto Alegre é preso em ação da Polícia Civil

Homem foi detido durante a Operação Liberté, Dignité, Sécurité, de combate à violência contra a mulher

Leticia Mendes

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