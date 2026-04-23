MC Ryan SP tem 25 anos. Instagram: @imcryansp / Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus a Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP. Ele estava preso desde o dia 15, quando foi detido em operação que apura esquema suspeito de lavar mais de R$ 1,6 bilhão.

A decisão foi emitida pelo ministro Messod Azulay Neto na manhã desta quinta-feira (23). Segundo o relator, a decisão que decretou a prisão do artista apresentava ilegalidade, porque a PF tinha solicitado apenas cinco dias, prazo que já passou.

“Especialmente porque a própria representação da autoridade policial limitou-se ao prazo de cinco dias, assiste razão à defesa, devendo a medida extrema ser restringida ao período por ela requerido, qual seja, cinco dias”, considerou o magistrado.

O habeas corpus se estende aos outros 33 presos na Operação Narco Fluxo, incluindo o MC Poze do Rodo, Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, e Raphael Sousa Oliveira, dono da Choquei.

Quem é MC Ryan SP?

Natural de São Paulo, MC Ryan SP, nome artístico de Ryan Santana dos Santos, tem 25 anos e está entre os artistas mais ouvidos do país nas plataformas digitais.

O funkeiro ganhou notoriedade com músicas de ostentação e pela exibição de carros de luxo nas redes sociais.

No Spotify, reúne sucessos como Posso Até Não Te Dar Flores, em parceria com MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, além de faixas como Gauchinha e Diário de um Cafajeste.

No Instagram, o artista soma mais de 15 milhões de seguidores, onde compartilha registros de sua rotina e aparições ao lado de celebridades como Neymar e Vinicius Júnior.

Em 2024, o artista trouxe donativos para o Rio Grande do Sul para as pessoas afetadas pela enchente.

O funkeiro já se envolveu em outras ocorrências policiais. Em um dos casos, foi preso após realizar manobras com uma Lamborghini dentro de um estádio em Piracicaba, sendo liberado após pagamento de fiança de R$ 1 milhão.

Outro episódio de grande repercussão foi a divulgação de um vídeo em que aparece agredindo a ex-namorada, que levou ao rompimento de contratos comerciais. Também ganhou atenção internacional ao publicar imagens dentro da mansão de Cristiano Ronaldo, em Portugal, durante obras no imóvel.

Operação Narco Fluxo

A Polícia Federal (PF) deteve os artistas MC Ryan SP e MC Poze do Rodo durante a Operação Narco Fluxo em 15 de abril. A ofensiva mira uma organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro e transações ilegais que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão.

A ação mobilizou mais de 200 policiais federais. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária, no Distrito Federal e outros oito Estados:

São Paulo

Rio de Janeiro

Pernambuco

Espírito Santo

Maranhão

Santa Catarina

Paraná

Goiás