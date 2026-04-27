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Só 5% das ocorrências policiais no Beira-Rio envolvem membros de torcidas organizadas

Pesquisa analisou registros da 2ª DP de Porto Alegre entre 2014 e 2025. Posse de drogas foi caso mais comum

Pâmela Rubin Matge

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