Só 5% das ocorrências policiais no Beira-Rio envolvem membros de torcidas organizadas

Entre 2014 e 2025, foram registradas 863 ocorrências policiais no estádio Beira-Rio e arredores. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pesquisa mostra que pode ser equivocado relacionar criminalidade e violência em estádios de futebol à existência de torcidas organizadas. Ao menos no caso do Beira-Rio, casa do Internacional. Um levantamento com dados entre 2014 e 2025 mostrou que só 5% dos registros envolviam membros das organizadas.

A pesquisa foi feita para o mestrado em Segurança Cidadã na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) do delegado Vinícius Nahan. No período analisado, ele atuava na 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP), no bairro Menino Deus, onde fica o estádio.

— Meu interesse na pesquisa era compreender se os membros da torcida organizada eram responsáveis pelos crimes. Ficou claro que no estádio e no entorno não há participação significava — reitera Nahan, que hoje é titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI).

Os crimes

Entre 2014 e 2025, houve 863 ocorrências policiais no estádio Beira-Rio e arredores. O caso mais comum é de posse de drogas para consumo pessoal (30% dos registros). Pouco mais de um quarto (26%) das ocorrências foi de crimes patrimoniais, sendo a maioria furtos, principalmente de celulares.

As agressões físicas responderam por 18% dos registros e 14% foram os delitos exclusivos do ambiente do estádio de futebol, como invasão de campo, arremesso de objetos no gramado ou porte de itens proibidos, como sinalizadores.

Crimes graves contra a pessoa, como casos de agressões, representaram apenas 3% do total. Houve baixa incidência de registros por racismo e misoginia. Mas o delegado alerta que pode haver subnotificação deste tipo de crime.

O Sport Club Internacional tem ao menos cinco torcidas organizadas. Procuradas pela reportagem, todas elas destacaram que colaboram com as autoridades e têm ações próprias para evitar a violência (veja as manifestações abaixo).

— É importante que essa pesquisa seja desenvolvida em outros estádios também. Tanto aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, quanto no Interior. Tudo para orientar ações de segurança pública — pontua o delegado.

Origem do estudo

Foi trabalhando no posto da Polícia Civil do estádio Beira-Rio por dois anos que o delegado pôde entender a dinâmica das ocorrências criminais.

— Como é um mestrado profissional, se exige que a pesquisa tenha relação com a atividade profissional do mestrando. Os crimes praticados no estádio também abrangeram torcedores dos times rivais, claro que em número menor, quando estavam no Beira-Rio como torcida visitante — explica.

Torcida e cultura popular

Elias Cósta de Oliveira desenvolve uma pesquisa de doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) intitulada Torcidas organizadas e formas de torcer. Ele defende que é equivocado pensar que a violência está somente entre as torcidas organizadas.

— Essas violências também estão nos setores mais caros dos estádios, onde, paradoxalmente, a criminalização do sujeito não ocorre — defende o professor, que também ministra aulas de História na educação básica.

O pesquisador aponta que no Sudeste, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, a violência nos estádios é mais recorrente. Ele comenta que mesmo a determinação de torcida única em alguns clássicos paulistas pouco alterou este cenário.

— Essa (torcida única) é uma política é considerada obsoleta pela maioria dos pesquisadores. Na Europa não é mais utilizada — complementa Oliveira.

O professor assinala que houve, sim, uma redução da criminalidade nos estádios do Sudeste a partir de 2023, mas por ações de diferentes segmentos, além de políticas encampadas pelo Estado.

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Oliveira sugere, ainda, que condutas individuais sejam punidas e que estádios sejam espaços de respeito e manifestações populares.

— Brasil é um país violento. Marcado pela desigualdades, racismo e homofobia. Temos taxas alarmantes de feminicídios. Não é coincidência que esse fenômeno social seja refletido no futebol. Porém, precisamos punir o CPF do indivíduo, não o CNPJ da torcida. A criminalização do torcer também perpassa um preconceito de classe e da cultura popular — pontua.

O que dizem as torcidas organizadas do Beira-Rio

Camisa 12

Camisa 12 foi a primeira torcida organizada Spot Club Internacional. Fernando Chassot / ClickColorado

É a torcida organizada mais antiga do Spot Club Internacional e reconhecida a mais antiga do Sul do Brasil, fundada em 12 de outubro de 1969. Se posiciona na curva norte, próximo ao portão 3. Atualmente conta com 1,5 mil torcedores cadastrados.

— Na torcida estão os mais apaixonados, que não abandonam o clube nunca. Já teve tempos em que víamos violência dentro das torcidas, mas evoluímos, isso mudou. É outra cultura. Temos desde o reconhecimento facial, que ajuda bastante a punir quem comete crimes, até ações sociais para evitar a violência e o preconceito — diz Vinícius Nascimento da Cruz, 33 anos, diretor administrativo da Camisa 12.

Força Feminina Colorada

Força Feminina Colorada tem 240 participantes. Fernando Chassot / @clickcolorado

Fundada em 24 de maio de 2009, tem hoje 240 participantes. Embora seja feminina, é aberta para todos os públicos. No estádio, a torcida se posiciona próximo ao portão 3.

— Lutamos todos os dias para que mulher tenha direito a estar no estádio com respeito. Hoje, temos muitas conversas entre líderes das torcidas. Temos ações socias, palestras sobre a violência nos estádios e, principalmente, violência contra as mulheres — diz Daiana Scatena de Freitas, 48 anos, presidente da Força Feminina Colorada.

Guarda Popular

Guarda Popular tem 5 mil integrantes. Luan Mrtins / Divulgação

Fundada em 18 de novembro de 2004 é, hoje, a organizada colorada com maior número de integrantes: cerca de 5 mil. A torcida se posiciona atrás do gol, próximo ao portão 7.

"Além do futebol, a Guarda Popular se destaca por suas ações sociais em todo o Estado, mostrando sua força fora das arquibancadas. Trabalhamos junto com os órgãos públicos para que dentro dos estádios tenhamos um ambiente de paz", informaram em nota os integrantes da Popular Rodrigo Teixeira, Guilherme Vargas e Matheus Severo.

Nação Independente

Nação Independente se posiciona na arquibancada próximo ao Portão 3. Max Peixoto / Divulgação

Fundada em 27 de julho de 1992. Costuma se concentrar na arquibancada próximo ao Portão 3, na curva norte do estádio. Atualmente conta com 1,2 mil torcedores cadastrados.

— Nossa torcida é o espaço do povo. Acompanhamos ações do Juizado do Torcedor, reuniões com polícias e Ministério Público. Tudo isso para não termos casos de violência. Vamos para torcer, apoiar o time — diz Leonardo "Bochecha" Sturm Paim, 42 anos, vice-presidente da torcida.

Super Fico

Super Fico foi fundada em 1977. Divulgação / Divulgação

A Força Independente Colorada (daí o "Fico") foi fundada em 24 de abril de 1977. A concentração da torcida é na arquibancada superior próximo ao portão 10. Atualmente conta com 400 torcedores cadastrados.