Segundo adolescente suspeito de envolvimento em latrocínio é apreendido em Alegrete

A polícia apreendeu, na quarta-feira, (1º) um adolescente, de 16 anos, suspeito de participar de um latrocínio (roubo com morte) no dia anterior, em Alegrete, na Fronteira Oeste. Ele já havia sido identificado pela polícia e se apresentou a delegacia.

Um homem já está preso pelo crime. Outro adolescente também foi apreendido.

Na manhã de terça-feira (31), Mateus Antunes Padilha, 29 anos, saiu de Manoel Viana junto de familiares para comprar um carro em Alegrete. Ele chegou ao veículo, um Corsa preto, por meio de um anúncio nas redes sociais.

Ao chegar na cidade, conforme a Polícia Civil, ele foi levado pelos criminosos até um local afastado, no bairro Ibirapuitã. Depois, foi morto a tiros.

Como o dinheiro da compra do carro havia ficado com os familiares de Padilha, os criminosos levaram apenas o telefone da vítima.

Os familiares fizeram o registro do desaparecimento do homem na tarde de terça. Por meio de câmeras de segurança e com apoio da Brigada Militar, um adolescente de 16 anos e um homem, de 31 anos, foram identificados e detidos.

Os dois adolescentes foram encaminhados ao Centro de Atendimento Sócio Educativo (Case) de Uruguaiana, e o adulto para o sistema prisional.

As investigações do caso seguem. A polícia acredita que o carro anunciado não existe. A suspeita é de que o trio tenha começado um golpe, que acabou não dando certo. Eles teriam matado a vítima para ficar com o dinheiro que seria pago pelo carro, mas só conseguiram pegar o celular.

Três latrocínios

Esse é o terceiro caso de latrocínio registrado no Rio Grande do Sul neste mês de março. Veja os casos:

Um motorista de aplicativo foi morto no bairro Serraria, na zona sul de Porto Alegre

no bairro Serraria, na zona sul de Porto Alegre Um professor aposentado foi morto em Imbé, no Litoral Norte.