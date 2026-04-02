Segurança

Roubo com morte
Notícia

Segundo adolescente suspeito de envolvimento em latrocínio é apreendido em Alegrete

Mateus Antunes Padilha, 29 anos, iria comprar um carro e acabou assassinado a tiros. Um homem está preso pelo crime

Tiago Bitencourt

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