Segurança

Sistema prisional
Notícia

Secretaria diz que presos deixam delegacias assim que há vagas; associação de delegados fala em "colapso operacional"

Com restrição judicial ao uso do Nugesp, RS voltou a ter detentos até mesmo em viaturas

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS