Secretaria diz que presos deixam delegacias assim que há vagas; associação de delegados fala em "colapso operacional"

Na manhã desta quinta-feira, três presos eram mantidos em três viaturas diante do Palácio da Polícia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Seis dias após uma medida judicial determinar que somente presos em flagrante podem ser levados ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) diz que a determinação está sendo integralmente cumprida e que, "de forma simultânea e responsável", está sendo avaliada a possibilidade de recorrer da ordem.

A restrição ao uso do Nugesp provocou novos casos de pessoas aguardando encaminhamento ao sistema prisional em delegacias e viaturas do Estado. A SSPS diz que presos em Porto Alegre e Região Metropolitana estão sendo encaminhadas para estabelecimentos prisionais conforme as vagas são liberadas, e que atualmente 33 pessoas com mandado de prisão deferido e cumprido são mantidas em delegacias.

"O fluxo de pessoas presas é dinâmico e diretamente relacionado à atividade policial e judicial em todo o território estadual. As eventuais permanências temporárias de custodiados fora das unidades prisionais refletem oscilações momentâneas desse fluxo e vêm sendo constantemente ajustadas, na medida em que ocorre a liberação diária de vagas no sistema prisional", diz a secretaria em nota, na qual também afirma que trabalha para abrir cerca de 6 mil novas vagas em estabelecimentos prisionais ainda em 2026 (veja a íntegra ao fim do texto).

O Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia (Ugeirm) contesta o posicionamento oficial. De acordo com a entidade, 76 presos aguardam vagas em celas de delegacias e até dentro de carros da polícia em Porto Alegre, na Região Metropolitana e no Interior.

— Presos não estão indo para lugar nenhum. Não tem vaga no Nugesp e não tem vaga no sistema prisional. O que o governo vai fazer? Pois os presos estão ficando nas delegacias — diz o vice-presidente do Ugeirm, Fábio Castro.

Segundo o balanço do sindicato, alguns presos aguardam em delegacias ou viaturas há cinco dias — quando o prazo costuma ser de, no máximo, 24 horas. O cenário mais alarmante seria o da 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA) da Capital, onde haveria 15 detidos, incluindo um paciente com tuberculose.

Em nota, a Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep) diz que "a segurança pública gaúcha entrou em colapso operacional nesta quinta-feira", avaliando que o cenário trava o combate ao crime e retira o policiamento das ruas.

— Delegacias não são presídios, viaturas não são celas e delegados e policiais não são carcereiros. A omissão do Executivo está devolvendo criminosos às ruas e deixando a população à mercê da sorte — protesta o presidente da Asdep, Guilherme Wondracek.

A SPSS diz que o fluxo de policiais que levam os presos às unidades prisionais permanece inalterado.

A decisão judicial que restringiu encaminhamentos ao Nugesp visa conter a superlotação na unidade. Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça (TJ) do Estado confirmou que a decisão segue valendo. Só haverá revisão se o Estado ou outra parte ingressar com recurso.

A Justiça também determinou que as audiências de custódia, antes feitas de forma presencial, sejam feitas por videoconferência.

Familiares levam comida a presos em viaturas

Em fevereiro, presos que aguardavam em viaturas receberam lanches dados por agentes. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na manhã desta quinta-feira (23), a reportagem de Zero Hora presenciou familiares entregando comida para presos que estavam em uma das viaturas, e sacos de pão sendo levados para o interior do Palácio da Polícia para que fossem dados aos apenados que aguardavam por transferência.

Paliativos em 2026

Nota da SPSS

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) tomou conhecimento, na sexta-feira (17/4), de decisão judicial determinando a suspensão do ingresso de pessoas presas por cumprimento de mandado de prisão no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), excetuadas exclusivamente as hipóteses de prisão em flagrante. A mesma decisão estabelece que as audiências de custódia deverão ocorrer por meio de videoconferência. A determinação judicial está sendo integralmente cumprida e de forma simultânea e responsável, estão sendo avaliadas e adotadas as medidas jurídicas cabíveis, com vistas à apresentação das alternativas recursais. O fluxo de pessoas presas é dinâmico e diretamente relacionado à atividade policial e judicial em todo o território estadual. As eventuais permanências temporárias de custodiados fora das unidades prisionais refletem oscilações momentâneas desse fluxo e vêm sendo constantemente ajustadas, na medida em que ocorre a liberação diária de vagas no sistema prisional. O governo do Estado vem promovendo a maior expansão do sistema prisional gaúcho, com investimentos superiores a R$ 1,4 bilhão entre 2019 e 2026. Já foram entregues novas unidades e ampliações, incluindo a Cadeia Pública de Porto Alegre e presídios em diferentes regiões do Estado. Atualmente, estão em andamento novas obras em Rio Grande, São Borja, Passo Fundo e Caxias do Sul, além de reformas e ampliações em unidades existentes. Ao todo, mais de 12 mil vagas serão criadas ou requalificadas, sendo 6.408 novas vagas previstas só em 2026. A SSPS segue atuando de forma responsável, planejada e transparente, conciliando o cumprimento das decisões judiciais, a preservação da segurança pública e a implementação de soluções estruturantes e duradouras para o sistema prisional gaúcho.

Nota da Asdep

A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (ASDEP) vem a público denunciar que a segurança pública gaúcha entrou em colapso operacional nesta quinta-feira (23/04). O represamento de presos nas Delegacias de Polícia, agravado pela recente restrição de ingresso no Nugesp, não é mais apenas um problema de gestão: é um fator de paralisia no combate à criminalidade. Dados levantados hoje, 23/04, pela UGEIRM Sindicato, apontam que 76 presos aguardam vagas em celas de delegacias e até dentro de viaturas em Porto Alegre, Região Metropolitana e Interior. Alguns destes, aguardam nesses espaços há cinco dias, quando o prazo costuma ser de, no máximo, 24 horas, em casos de extremo atraso. O cenário mais alarmante ocorre na 2ª DPPA da Capital, onde 15 detidos estão amontoados — incluindo um paciente com tuberculose e outro com necessidade de hemodiálise. A ASDEP alerta a sociedade gaúcha para as consequências imediatas desse descaso:

- Operações Adiadas: Importantes ações de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas estão sendo adiadas. Não há onde colocar os alvos das investigações, forçando a Polícia Civil a recuar em momentos estratégicos.

- Cidades Desguarnecidas: Viaturas da Brigada Militar estão sendo utilizadas como celas improvisadas em frente às delegacias. Isso significa menos policiamento ostensivo. O policial que deveria estar patrulhando o bairro está parado, vigiando preso na calçada.

O que é o Nugesp

Atuação

O núcleo foi planejado para ser um grande centro de triagem, funcionando 24 horas por dia. No mesmo lugar, são realizados procedimentos como identificação, documentação, registro policial, classificação, triagem e audiência de custódia, até o encaminhamento final compatível ao perfil do preso.

O período máximo de permanência do preso no local é de 15 dias. Por questões de segurança, a SSPS não informa o número de servidores no local.

Estrutura