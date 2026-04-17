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"Se a gente quer erradicar a violência contra a mulher, temos que trabalhar com os homens", diz juíza que criou os grupos reflexivos de gênero

Idealizadora de projeto que provoca agressores a refletirem sobre misoginia alerta para aumento do discurso de violência contra mulheres entre os jovens

Paulo Rocha

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