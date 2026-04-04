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"Saí de lá aterrorizada, em pânico, chorando", relata vítima de médico de Taquara preso por crimes sexuais

Uma das primeiras vítimas a denunciar o cardiologista relata choque diante das condutas de cunho sexual durante exame. Número de mulheres que registraram ocorrência chega a 32

Fernanda Polo

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