Segurança

Caso de 2024
Notícia

Réus por chacina que deixou cinco mortos em Cidreira vão a júri no Litoral Norte

Julgamento reúne cinco acusados de envolvimento no crime; 11 testemunhas serão ouvidas ao longo de dois dias

Maria Fernanda Freire

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