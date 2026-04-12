Réus por chacina em Cidreira com cinco mortos são condenados a até 209 anos de prisão

Crime teria sido motivado por uma disputa por pontos de tráfico de drogas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os cinco réus acusados de participação em uma chacina que deixou cinco mortos em Cidreira, no Litoral Norte, em abril de 2024, foram condenados a penas de até 209 anos de prisão em júri que acabou na sexta-feira (10), em Tramandaí.

Cabe recurso da decisão. Quatro acusados, que já estavam presos, não poderão recorrer em liberdade. O quinto réu, que cumpriria a pena em regime semiaberto, teve a prisão preventiva revogada, uma vez que estava preso desde 2024 e cumpriu tempo necessário para a progressão do regime (veja os detalhes abaixo).

A motivação do crime, ocorrido em 10 de abril, foi uma disputa por pontos de tráfico de drogas.

Três vítimas foram baleadas e duas foram encontradas carbonizadas após um incêndio em um local que funcionava como depósito de materiais.

Elas foram identificadas como Édison Espíndola, 61 anos; Giam Brisola, de 19; Luiz Alberto Xavier, de 68; Luiz Cláudio Canabarro dos Santos, de 44; e Florindo Pedroso, de 66. Além disso, outras três pessoas ficaram feridas, sob tentativa de homicídio.

Quatro réus responderam pelos cinco homicídios qualificados (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime). Responderam também por associação criminosa, três tentativas de homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e finalidade de assegurar outro crime), dois roubos majorados, incêndio, além da destruição de cadáveres. Um quinto réu foi acusado por associação criminosa.

As penas foram as seguintes:

Jéferson da Silva Veiga : 209 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado

: 209 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado Cristiano Berger : 209 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado

: 209 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado Pablo Silva Souza da Silva : 164 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado

: 164 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado Eduardo Matteo Torres : 140 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado

: 140 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado Dionatan Freitas Vieira: 3 anos de reclusão em regime semiaberto

A advogada Elisângela Franco Victoria, que representa Pablo Silva Souza da Silva, disse que "com o devido respeito ao Conselho de Sentença, a defesa discorda do resultado proferido e adotará as medidas cabíveis, com a interposição dos recursos previstos em lei".

Zero Hora buscou os advogados dos outros réus, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

No dia 10 de abril, a Brigada Militar (BM) foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio no bairro Parque dos Pinos. A informação era de que as chamas foram precedidas por barulhos de arma de fogo.

Após o trabalho dos bombeiros, cinco pessoas foram encontradas mortas na mesma rua, em Cidreira. De acordo com a BM, três pessoas foram baleadas e duas estavam carbonizadas após o incêndio em um local que funcionava como depósito de materiais.

Das três pessoas feridas identificadas após a denúncia, duas haviam sido encontradas. Uma recebeu atendimento médico em um hospital e teve alta. A outra passou por cirurgia e ficou internada em estado estável.

O delegado Antônio Carlos Ractz disse à época que uma das hipóteses que motivaram o crime foi o tráfico de drogas, o que se confirmou. Também disse acreditar que "inocentes morreram".

A investigação afirmou que os réus renderam as pessoas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Após matar as vítimas, os réus roubaram o carro delas e teriam continuado as execuções em uma segunda casa. O automóvel foi localizado parado na beira da praia de Magistério, em Balneário Pinhal.

Nota da defesa de Pablo Silva Souza da Silva

"A defesa ingressou em plenário convicta da tese absolutória, sustentada na ausência de provas quanto à participação do réu nas execuções.

Com o devido respeito ao Conselho de Sentença, a defesa discorda do resultado proferido e adotará as medidas cabíveis, com a interposição dos recursos previstos em lei.