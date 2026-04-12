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Réus por chacina em Cidreira com cinco mortos são condenados a até 209 anos de prisão

Três vítimas foram baleadas e duas foram encontradas carbonizadas após um incêndio em um depósito de materiais em abril de 2024

Gustavo Foster

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