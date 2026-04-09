Segurança

Crime em Piumhi
Notícia

Quem era o chefe morto por funcionário após dar advertência em Minas Gerais

José Wilson de Oliveira, 60 anos, foi assassinado em casa horas após a punição; suspeito foi localizado e preso pela polícia 

Zero Hora

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