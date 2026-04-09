Quem era o chefe morto por funcionário após dar advertência em Minas Gerais

José Wilson de Oliveira tinha 60 anos. Instagram @prefeituradepiumhi / Reprodução

Uma advertência por escrito dada a um funcionário terminou com a morte de José Wilson de Oliveira, 60 anos, chefe de setor no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Piumhi, no centro-oeste de Minas Gerais. Ele foi morto a tiros dentro de casa na segunda-feira (6).

Descrito por colegas e vizinhos como uma pessoa humilde e tranquila, José Wilson era conhecido no ambiente de trabalho por evitar conflitos.

Ao g1, afirmaram que ele tratava todos com respeito.

— Ele nunca teve problema com ninguém, nunca levantou a voz, nunca gritou. Era um cara muito fino, pedia "por favor" para tudo — afirmou o presidente do Saae, Eduardo de Assis.

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Ao portal de notícias, a chefe administrativa e financeira do Saae e ex-vizinha de José Wilson, Valdeti Aparecida Oliveira Leite, disse que a morte comoveu colegas e moradores de Piumhi.

— Estamos muito tristes. Não imaginávamos que isso fosse acontecer. Eu fui vizinha do José Wilson por muitos anos, antes mesmo de ele trabalhar no Saae eu já o conhecia. Morei ao lado da casa dele e me mudei tem quatro meses só, então a gente tinha uma convivência diária. Não é porque ele morreu, mas ele era uma pessoa muito humilde, muito humano, de um coração que não existe — afirmou.

Segundo Valdeti, José Wilson e o suspeito do crime, Sinésio Omar da Costa Júnior, 51 anos, trabalhavam juntos há cerca de 15 anos.

Crime teria sido motivado por advertência

Na segunda-feira (6) José Wilson aplicou uma advertência por escrito a Sinésio no trabalho. O funcionário se recusou a assinar o documento e recebeu três dias de suspensão.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o g1 obteve acesso, o suspeito foi até a casa da vítima horas após a punição.

No registro, a esposa de José Wilson relatou que ouviu o primeiro disparo e correu até a garagem. Ao encontrar o marido caído, ela afirmou ter ouvido o suspeito dizer: "Tá bom só esse ou você quer mais um?".

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Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que o suspeito chega à casa de José Wilson, retira a arma da cintura, entra no imóvel e sai correndo com a arma na mão. A ação durou poucos segundos.

Em seguida, o homem atirou para o alto e fugiu. José chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Sinésio, que trabalhava como operador de máquinas, foi preso pela polícia a cerca de cem quilômetros de distância de Piumhi. A arma do crime foi apreendida.

Cidade decretou luto de três dias

Em nota, a prefeitura de Piumhi lamentou a morte de José e decretou luto oficial de três dias no município:

"José Wilson deixa um legado de relevantes serviços prestados à administração pública e à comunidade piumhiense".