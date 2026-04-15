Quem é MC Ryan SP, funkeiro preso em operação da PF nesta quarta-feira

MC Ryan SP tem 25 anos. Instagram: @imcryansp / Reprodução

MC Ryan SP, preso em uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (15) na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista, é um dos principais nomes do funk nacional.

A ação investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro e transações ilegais. Além de Ryan, MC Poze do Rodo também foi preso no Rio de Janeiro no âmbito da mesma operação.

Segundo a investigação, os suspeitos podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e associação criminosa. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados.

Ao g1, a defesa de Ryan SP, representada pelo advogado Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, afirmou que o artista é inocente das acusações.(veja a íntegra abaixo).

Quem é MC Ryan SP?

Natural de São Paulo, MC Ryan SP, nome artístico de Ryan Santana dos Santos, tem 25 anos e está entre os artistas mais ouvidos do país nas plataformas digitais. O funkeiro ganhou notoriedade com músicas de ostentação e pela exibição de carros de luxo nas redes sociais.

No Spotify, reúne sucessos como Posso Até Não Te Dar Flores, em parceria com MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, além de faixas como Gauchinha e Diário de um Cafajeste.

No Instagram, o artista soma mais de 15 milhões de seguidores, onde compartilha registros de sua rotina e aparições ao lado de celebridades como Neymar e Vinicius Júnior.

Em 2024, o artista trouxe donativos para o Rio Grande do Sul para as pessoas afetadas pela enchente.

O funkeiro já se envolveu em outras ocorrências policiais. Em um dos casos, foi preso após realizar manobras com uma Lamborghini dentro de um estádio em Piracicaba, sendo liberado após pagamento de fiança de R$ 1 milhão.

Outro episódio de grande repercussão foi a divulgação de um vídeo de agressão à ex-namorada, que levou ao rompimento de contratos comerciais. Também ganhou atenção internacional ao publicar imagens dentro da mansão de Cristiano Ronaldo, em Portugal, durante obras no imóvel.

https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2026/04/mc-s-ryan-sp-e-poze-do-rodo-sao-presos-pela-pf-em-operacao-contra-esquema-bilionario-de-lavagem-de-dinheiro-cmnzy59kh00it01jd7waxjgut.html

Veja a nota divulgada pela defesa de Ryan SP

"A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.

Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.

A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada."