Quem é MC Poze do Rodo, músico preso pela PF nesta quarta-feira

O cantor de 27 anos faz sucesso no funk carioca. Instagram / @pozevidalouca / Reprodução

Além de Poze, MC Ryan SP também foi preso nesta manhã no litoral paulista. A ação mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro e transações ilegais.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de bens e das contas bancárias dos investigados. Os suspeitos podem responder por crimes como ocultação de patrimônio, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ao g1, a defesa de Poze do Rodo afirmou que "desconhece os autos ou teor do mandado de prisão" e se manifestará na Justiça.

Quem é MC Poze do Rodo?

O músico, cujo nome verdadeiro é Marlon Brandon Coelho Couto Silva, nasceu no Rio de Janeiro em 1999 e ganhou notoriedade na cena funk carioca nos últimos anos.

O artista de 27 anos é conhecido por manter um estilo de vida exuberante, marcado pela ostentação de itens de luxo.

Estilo musical

Entre os principais hits de MC Poze estão as músicas Voando Alto, Me Sinto Abençoado, Essência de Cria, Vida Louca e A Cara do Crime, canções que costumam falar sobre as favelas do Rio, questionando a violência nas comunidades.

A mistura do funk com trap, conhecida como "trap de cria", mistura batidas graves e linguagem dos jovens, fazendo sucesso. O artista soma mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Quando ainda era adolescente, o cantor chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo. Ele falou sobre o caso durante um Profissão Repórter, e disse que optou por viver uma vida tranquila, incentivando os mais jovens a sair do crime.

Outras polêmicas envolvendo MC Poze

MC Poze já havia sido alvo de outras investigações. Em setembro de 2019, foi preso no Mato Grosso por suspeitas de tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação e apologia ao crime.

No ano passado, voltou a ser detido em uma apuração que investigava apologia ao crime e possível envolvimento com facção criminosa.

Em 2024, o cantor também teve bens apreendidos em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre sorteios ilegais. Na ocasião, o alvo principal era a então companheira, Viviane Noronha, e itens do casal foram recolhidos. Eles anunciaram o fim do relacionamento em 2025.

Em 2025, o artista se tornou réu em um processo em que é acusado de agredir e torturar o ex-empresário Renato Medeiros em 2023. Apesar disso, a Justiça negou o pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público, e Poze responde à ação em liberdade.

Em janeiro deste ano, o artista foi acusado de agredir MC Borges e a esposa dele após invadir a residência do casal.

Em março, Poze relatou que teve a casa invadida por quatro criminosos, foi mantido refém, agredido e roubado. Ele estima que teve um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões.

O que diz a defesa de MC Poze do Rodo