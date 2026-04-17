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Quem é Gilvani Gringo, ex-vereador de Porto Alegre preso por suspeita de fraude à licitação

Ex-parlamentar ganhou notoriedade na enchente de 2024 ao atuar em resgates e colocar máquinas das suas empresas para drenar localidades da Zona Norte, como o bairro Sarandi. Teve o mandato cassado em 2025

Carlos Rollsing

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