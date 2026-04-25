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Quatro detentos fogem de presídio em Caçapava do Sul; polícia faz buscas

Presos escaparam arrancando parte das grades próximas ao pátio externo da prisão

Humberto Trezzi

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