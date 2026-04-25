Quatro detentos fogem de presídio em Caçapava do Sul; polícia faz buscas

Os quatro presos serraram os chumbadores que fixam as grades da cela. Polícia Penal / Divulgação

Quatro presos da cela 12 do Presídio Estadual de Caçapava do Sul, na Campanha, fugiram na noite de sexta-feira (24). A Brigada Militar e a Polícia Penal empreenderam uma perseguição, mas os detentos ainda não foram localizados.

A fuga aconteceu por volta das 22h50min. Os quatro, que estavam numa cela de seguro (apartados da massa carcerária), são vinculados a uma facção criminosa originária da zona leste de Porto Alegre. Os foragidos são:

Milton Cesar Ribeiro (preso por tráfico e homicídio)

Elivelto Valin de Oliveira (roubo e furto)

João Vitor Monteiro da Rosa (roubo)

Bruno da Rosa Padilha (feminicídio)





Os detentos fugiram arrancando os chumbadores que prendem as grades da janela da cela, que é voltada para o pátio externo do presídio.

Conforme a Polícia Penal, "as forças de segurança pública estão, desde então, fazendo buscas para capturarem os foragidos. A Corregedoria-Geral da Polícia Penal já iniciou procedimento para apurar as circunstâncias do fato".