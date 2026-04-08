Segurança

Violência doméstica
Notícia

Projeto focado na conscientização de  agressores de mulheres  completa 15 anos; veja como funciona

Durante este período, 965 homens participaram dos grupos reflexivos do Projeto Borboleta, com índice de reincidência em torno de 7%

Paulo Rocha

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