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Professora é presa por suspeita de maus-tratos contra criança em creche no Litoral Norte

Menino apresentou lesões como contusão, hematoma e escoriação na mão e no ombro

Lisielle Zanchettin

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