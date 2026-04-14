Professora é presa por suspeita de maus-tratos contra criança em creche no Litoral Norte

No dia 31 de março, a direção da instituição entrou em contato com a família após identificar marcas na pele do bebê. Arquivo pessoal / Reprodução

Uma professora foi presa nesta terça-feira (14) suspeita de cometer maus-tratos contra um menino de um ano e oito meses em Imbé, no Litoral Norte. O caso aconteceu na Escola Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, no Centro.

A mulher de 23 anos estava foragida. A prisão ocorreu após ela se apresentar para prestar depoimento à polícia. A professora negou ter cometido o crime e alegou que tentou conter a criança, que estava agitada.

Procurada, a defesa da suspeita, representada pelo advogado Luiz Paulo Cardoso, negou as acusações. Em manifestação, informou que a professora compareceu espontaneamente à delegacia, mesmo sabendo que havia mandado de prisão, e que ela está colaborando com as investigações.

— A defesa da suspeita nega acusações. A suspeita, mesmo sabendo que havia mandado de prisão, compareceu espontaneamente junto à delegacia hoje (terça-feira) pela manhã, se apresentou, está colaborando com as investigações, ela prestou o seu depoimento e o próprio vídeo deixa claro que os fatos não aconteceram exatamente como inicialmente se veiculou. Ela está tranquila que não praticou os fatos e está à disposição das autoridades — destacou o advogado.

O caso

Conforme o relato da mãe do menino, a criança estava há cerca de uma semana na escola, em período de adaptação. No dia 31 de março, a direção da instituição entrou em contato após identificar marcas na pele do bebê. Na ocasião, as professoras questionaram se o menino era alérgico.

O menino passou por consulta médica. O laudo emitido pelo profissional apontou que a criança estava agitada, difícil de ser examinada e chorosa. O médico citou que foram encontradas lesões como contusão, hematoma e escoriação na mão e no ombro do menino, compatíveis com trauma. Ainda conforme o documento, não foram encontrados sintomas de alergia.

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A Secretaria Municipal de Educação e a direção da escola disseram que substituíram as servidoras que trabalhavam na turma e registraram um boletim de ocorrência policial.