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Produtora cultural é sufocada e recebe chute na cabeça de segurança de festa em Porto Alegre; caso foi registrado como lesão leve

Vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que mulher é imobilizada e sofre agressões; organizadora diz que empresa terceirizada atuava no evento

Airton Lemos

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Vitor Rosa

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