Produtora cultural é sufocada e recebe chute na cabeça de segurança de festa em Porto Alegre; caso foi registrado como lesão leve

Uma mulher foi agredida por seguranças durante uma festa eletrônica que ocorreu na madrugada do dia 29 de março na zona norte de Porto Alegre. Um vídeo mostra o momento em que ela é imobilizada no chão, com o pescoço pressionado, e, em seguida, recebe um chute na cabeça.

O caso foi registrado pela Brigada Militar como lesão corporal leve, que confeccionou um termo circunstanciado e não levou a segurança para uma delegacia.

A vítima é a produtora cultural Amanda Haupenthal, de 34 anos. Ela alega ter sido confundida com outra pessoa ao chegar no evento e que foi barrada ainda na porta.

Segundo Amanda, os seguranças disseram que ela não poderia voltar para festa, pois já havia saído. A partir disso, a situação evoluiu para uma agressão física, considerada "extremamente violenta".

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— Eu nem cheguei a entrar. Fui confundida com outra pessoa e aconteceu essa situação toda — desabafa.

Como foi a agressão

Amanda conta que foi imobilizada com um golpe conhecido como "mata-leão", aplicado por um segurança, e que teve a respiração restringida por outra integrante da equipe. Já no chão e sem condições de defesa, foi atingida com um chute na cabeça, conforme ilustra vídeo divulgado nas redes sociais.

— Eu não conseguia mais respirar, foi horrível — afirmou.

Ainda conforme o relato, outros seguranças teriam formado uma barreira para impedir a aproximação de pessoas que tentavam prestar ajuda.

Amanda também afirma que não recebeu atendimento imediato por parte da organização do evento. O suporte, segundo ela, ocorreu apenas posteriormente, quando já não estava mais no local.

No vídeo, Amanda aparece deitada, sem reação, enquanto uma das seguranças pressiona a glote (parte interna do pescoço) dela com a mão. Reprodução / Rede Social

Outro ponto levantado é de que profissionais envolvidos na ação teriam seguido atuando normalmente após o episódio.

BM foi acionada

O caso ocorreu em um prédio alugado para a festa na Rua Voluntários da Pátria, no bairro Navegantes, entre os dias 28 e 29 de março. As imagens vieram a público na última sexta (10), após a vítima cobrar respostas das autoridades.

A Brigada Militar foi acionada no dia da ocorrência e esteve no local já na madrugada do dia 29 de março. Segundo a corporação, quando a equipe chegou no local, a situação já havia sido controlada e os policiais não presenciaram o momento das agressões.

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A Polícia Civil informa que não instaurou inquérito, já que a ocorrência foi registrada como um termo circunstanciado. Em casos assim, o documento é encaminhado da Brigada Militar para o Juizado Especial Criminal, que avalia se o caso pode até mesmo ser devolvido para investigação. O Tribunal de Justiça afirma que necessita ter mais informações para atualizar o andamento do caso.

O que diz a organização festa

A produtora responsável pelo evento, Coletivo Plano, informou que iniciou uma revisão interna dos procedimentos. Disse ainda que a equipe de segurança era terceirizada, contratada pela primeira vez, e que a parceria foi encerrada. (Confira a nota na íntegra ao final do texto).

Já a empresa responsável pela segurança, GW Eventos e Staff, teria apagado perfis em redes sociais. Os contatos disponíveis não responderam até a última atualização desta reportagem.

O dono do prédio, Cassius Barcellos, disse que apenas alugou o espaço e está à disposição da vítima e das autoridades "para o que for necessário".

Amanda afirma que segue lidando com as consequências do episódio e pede responsabilização dos envolvidos.

— Que essa pessoa seja responsabilizada, que a empresa seja responsabilizada, e que haja mais fiscalização — disse.

Confira a nota da Brigada Militar na íntegra:

LESÃO CORPORAL

PORTO ALEGRE – Comando de Policia da Capital/9º Batalhão de Polícia Militar

A Brigada Militar de Porto Alegre, na madrugada deste sábado (29/03),atendeu uma ocorrência de lesão corporal em estabelecimento no Centro Histórico de Porto Alegre.

Durante a ação, policiais militares do 9º BPM foram acionados via Centro de operações da Policia Militar (COPOM) para averiguar um desentendimento entre frequentadores e a equipe de segurança de evento realizado no local.

Na chegada da guarnição, a situação já havia sido controlada, não sendo presenciado o momento das agressões. As partes envolvidas e testemunhas foram devidamente identificadas e qualificadas.

Foi confeccionado Termo Circunstanciado em desfavor dos envolvidos, e a ocorrência foi devidamente repassada à Polícia Civil, que dará prosseguimento aos procedimentos legais cabíveis.

Confira a nota do Coletivo Plano na íntegra:

Desde o episódio ocorrido durante a festa Plano After, no último sábado, 28 de março, a Plano iniciou uma revisão interna de seus processos.

O vídeo divulgado nesta semana evidencia a gravidade do ocorrido.

O caso está sob responsabilidade das autoridades competentes, e o que aconteceu não condiz com o padrão de segurança e cuidado que a Plano estabelece para seus eventos.

A segurança do evento estava sob responsabilidade de uma empresa terceirizada que foi contratada pela primeira vez para atuar na segurança da Plano. A relação com essa empresa foi encerrada. A Plano reforça que situações como essa demandam atuação imediata e eficiente e, por isso, vem avançando na qualificação de seus processos e protocolos.

A partir desse episódio, a Plano implementa mudanças diretas em sua operação:

Revisão completa dos protocolos de segurança

Novos critérios para contratação de equipes terceirizadas

Exigência ampliada de profissionais capacitados para atendimento emergencial

Realização de treinamentos específicos para situações críticas

Criação de pontos estruturados de acolhimento ao público

Apresentação pública da nova empresa de segurança com antecedência e registro dos treinamentos realizados

Nos próximos dias, a Plano dará transparência às novas diretrizes adotadas, incluindo a apresentação de seus protocolos atualizados, formatos de treinamento e critérios de atuação das equipes de segurança nos próximos eventos.

A Plano reafirma seu compromisso com a segurança, com o cuidado e com a responsabilidade na realização de seus eventos.

As medidas entram em vigor imediatamente.

Atenciosamente,

Coletivo Plano