Segurança

Reincidência criminosa
Notícia

Preso por importunação sexual em ônibus, bombeiro é réu por caso semelhante ocorrido em 2021, diz Ministério Público

Para a promotoria, trata de um agressor, de um violentador que possui uma habitualidade contra vítimas mulheres. Anderson Ferreira Bandeira está preso preventivamente em razão do episódio de abril deste ano

Vitor Rosa

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