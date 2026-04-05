Preso homem suspeito de matar ex-sogra com golpes na cabeça em Sapucaia do Sul

Idosa foi encontrada morta em casa, no bairro Boa Vista. Jonas Campos / RBS TV

O homem suspeito de cometer feminicídio contra a ex-sogra em Sapucaia do Sul foi preso na noite deste sábado (4) pela Brigada Militar. O indivíduo era procurado desde as 10h, quando policiais militares foram acionados e encontraram uma mulher de 65 anos morta em uma residência no bairro Boa Vista.

A idosa foi identificada como Vicentina de Souza Batista. Ela foi vítima de golpes na cabeça, apresentando múltiplas lesões na região do crânio. Este foi o 25º feminicídio registrado no Rio Grande do Sul desde o início do ano — em torno de um caso a cada quatro dias.

Conforme o relato de testemunhas aos policiais militares, o suspeito fugiu após o crime e ameaçou familiares da vítima.

Ex-genro da idosa, o homem havia sido solto da prisão há oito dias para cumprir pena em regime semiaberto com o uso de tornozeleira. Depois de detido pela Brigada, o homem agora teve prisão preventiva decretada.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul