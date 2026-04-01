Segurança

Operação Lote Cruzado
Notícia

Prefeito e secretário de Encruzilhada do Sul são investigados por fraudes em loteamento popular

Benito Paschoal (MDB) disse que fez doação de terreno para cooperativa. Alessandro Mendes Silveira foi preso, mas pagou fiança e foi liberado

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

Ricardo Gais

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS