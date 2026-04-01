Prefeito e secretário de Encruzilhada do Sul são investigados por fraudes em loteamento popular

Mandados foram cumpridos na manhã desta quarta-feira. Ministério Público do Rio Grande do Sul / Divulgação

O Ministério Público (MP) realizou ofensiva na manhã desta quarta-feira (1º) sobre possíveis fraudes em licitações para construção de um loteamento popular em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo.

A Operação Lote Cruzado tem como um dos alvos o prefeito do município, Benito Paschoal (MDB). Além dele, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município, Alessandro Mendes Silveira, também é investigado. Ele chegou a ser preso nesta manhã, mas foi liberado após pagar fiança.

Mandados foram cumpridos em prédios públicos do município e em Porto Alegre. Uma empresa privada e uma cooperativa também foram alvo das ordens judiciais.

Prefeito diz que fez doação de terreno

O prefeito se disse "surpreso" com a operação. Segundo ele, a prefeitura fez uma doação para uma cooperativa e, caso a obra não fosse executada, o terreno voltaria ao Executivo "sem custo nenhum".

— Fizemos uma doação, através de um processo, para uma cooperativa. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores para a construção de 300 casas, que isso está tramitando em Brasília a nível de Ministério das Cidades. É um programa que a prefeitura entraria com o terreno, com o calçamento, com infraestrutura de água e luz e o governo federal, através das cooperativas, financiaria a construção das casas — afirmou.

O prefeito disse que o secretário foi preso por possuir armas em casa, e não no âmbito na operação. Segundo ele, a permanência de Silveira no cargo vai ser avaliada:

— Se tem alguma relação com o processo público, aí tem de ser afastado.