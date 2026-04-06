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Caso da família Aguiar
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Policial suspeito por desaparecimentos em Cachoeirinha mantém silêncio em terceiro depoimento sobre o caso

Policial militar Cristiano Domingues Francisco está preso temporariamente

Pâmela Rubin Matge

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